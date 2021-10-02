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Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.
«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.
С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.
Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.
«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.
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Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer
Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.
Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua.
При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью».
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer.
Иностранных болельщиков решили не допускать на ОИ в Пекине
Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, иностранные болельщики допущены не будут, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее, приводит ТАСС сообщение МОК.
Ранее стало известно, что невакцинированные спортсмены должны будут отбыть 21 день карантина после приезда в Пекин.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Мурашко заявил об устранении барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
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Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», – приводит РИА «Новости» слова Мурашко.
Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения было приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Госкомиссия разрешила вывоз «киноракеты» на стартовый комплекс Байконура
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19» на стартовый комплекс, она доставит на орбиту киносъемочную группу, сообщили в Роскосмосе.
Старт ракеты с космическим кораблем, на борту которого будет находиться киноэкипаж, намечен на 5 октября.
«Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ее установке на стартовом комплексе 1 октября», – сказали в госкорпорации, передает РИА «Новости».
Ранее корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом.
В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.
До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.
В России выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25219 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 219 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5 % «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483.
Всего в стране выявили 7 560 767 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 710 574 человек, из них 17 852 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 886 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 028 человек.
Накануне, 1 октября, в России выявили 24 522 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 697.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке
Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса к социальной карте москвича, возбуждено дело о краже.
«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
После того, как жертвы мошенников выполняли требования, преступники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. Одна из женщин сохранила свои сбережения, заблокировав карты.
По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, как хакеры использовали пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершали кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и даже выдавая себя за представителей ВОЗ.
Умерла балерина Мариинского театра Нина Сахновская
Артистка балета Кировского (ныне Мариинского) театра Нина Сахновская умерла на 84-м году жизни, сообщила в среду пресс-служба театра.
«Нина Сахновская блистала на сцене классической выучкой – она танцевала фей в «Спящей красавице», «Шопениану», вариации и двойки в балетах наследия. Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Она помогала юным танцовщицам не только постичь секреты ремесла и академического стиля, но и полюбить свою профессию», – говорится в некрологе.
Нина Сахновская – выпускница Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, танцевала в Мариинском театре с 50-х по 80-е годы 20 века.
Актрисе Джине Лоллобриджиде назначили опекуна для защиты ее имущества
Верховный кассационный суд Италии принял решение, которое подтверждает необходимость назначить опекуна для 94-летней кинозвезды Джины Лоллобриджиды, чтобы защитить ее имущество.
Вынося решение, Верховный суд указал, что Лоллобриджида является психически здоровым человеком, но при этом медицинские эксперты выявили у нее «ослабление адекватного восприятия реальности», передает РИА «Новости».
Согласно экспертному заключению, актриса находится сейчас в состоянии «уязвимости», что может позволить злоумышленникам воспользоваться этим и ввести ее в заблуждение.
По данным источников, близких к выдающейся актрисе, она «огорчена» решением высшей судебной инстанции, поскольку считает его «оскорбительным для своего достоинства».
Ранее с запросом об этом в судебные органы Рима обратился единственный сын актрисы Андреа Милко Скофич, отношения которого с матерью всегда были далеки от идиллических.
Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, сейчас постоянно проживает на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. В январе актриса сделала прививку от COVID-19, назвав вакцинацию «возможностью продемонстрировать единство, чтобы выйти из пандемии».
Напомним, что Джина Лоллобриджида подала заявление в полицию на своего бывшего жениха испанца Хавьера Ригау-и-Рольфоса, которого обвинила в том, что он женился на ней мошенническим путем, воспользовавшись ее доверием.
YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Видеосервис YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет удалять весь контент, который ставит под сомнение одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.
«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует РИА «Новости» Халприна.
В компании отметили, что контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. По словам Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины – опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.
Отмечается, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от коронавируса. При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом, а также видео о личном опыте применения вакцин людьми.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти.
Власти Москвы оценили возможность ужесточения коронавирусных ограничений
Медицина в Москве готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении дополнительных ограничений говорить рано, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», – сказал он радиостанции «Эхо Москвы».
Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.
В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется.
Врачи рассказали о новой опасности коронавируса
Коронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, сообщил заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.
Последние данные показывают, что в 2020 году коронавирус практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.
«Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом», – передает РИА Новости слова Агафонова.
Исследования «Вектора» показали, что размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции происходит в больших количествах.
«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.
Напомним, в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.
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Кремль выразил озабоченность динамикой смертей от коронавируса
Динамика смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас принимаются меры, что называется, «на земле» – регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство», – передает РИА Новости слова Пескова.
«Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны – могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», – отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: «Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная».
В пятницу, по данным оперштаба, в России зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки – 887 случаев. За все время пандемии скончались 208142 человека.
ТЦ «Авиапарк» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток
Торговый центр «Авиапарк» в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Авиапарк» большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» – передает ТАСС слова Романова.
Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, во вторник ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима.
Путин поздравил с днем рождения актрису Веру Васильеву
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Веру Васильеву, которой исполнилось 96 лет, отметив вклад актрисы в сбережение кинематографических традиций.
«Примите мои поздравления с днем рождения. Вы по праву принадлежите к числу деятелей отечественной культуры, которые внесли значимый личный вклад в сбережение и развитие богатых театральных, кинематографических традиций, чьи выдающееся творчество, редкий артистизм и большая созидательная энергия установили высочайшую планку актерского мастерства, стали ярким примером для коллег, для последующих поколений артистов», – говорится в поздравительной телеграмме. Президент пожелал актрисе, здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне ГИТИС), с является актрисой Московского академического театра сатиры. Снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской» , «Свадьба с приданым» , «Звезда экрана» и других. Дважды лауреат Сталинской премии .