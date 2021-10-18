В НАТО отказались рассматривать угрозу Китая отдельно от России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника», сообщили СМИ.

«НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая... Китай приближается к нам», – пприводит РИА Новости цитату Столтенберга из интервью газете Financial Times.

Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.

По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут «тщательно» отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы.

Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы.

«Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, ...мы имеем в виду обе эти страны», – сказал он.

Как утверждается в материале издания, «любой намек» на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО.

Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую «новые угрозы» (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе.

Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.