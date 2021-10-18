Ракетам «Стилет» продлили срок службы

Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов.

Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей, передает РИА Новости.

«Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», – сказал Леонов.

Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу.

«В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса», – сказала глава «НПО Машиностроения».

Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в «НПО Машиностроения».