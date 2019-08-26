Сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в НПО машиностроения

Конструкторы НПО машиностроения рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей, сообщил гендиректор, генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

«Могу сказать, что мы рассматриваем перспективным направлением разработку сверхлегких ракет-носителей», – передает ТАСС слова Леонова.

К такому типу носителей относятся ракеты со стартовой массой до 10 тонн, способные вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 200 кг.

Как сообщалось в 2018 году, Россия эксплуатирует три типа ракет легкого класса, но ракет сверхлегкого класса сейчас не производится. Разработки в этом направлении ведут две частные компании – «Лин Индастриал» и «НСТР Ракетные технологии».

Напомним, в июле компания «НСТР Ракетные технологии» рассказала о планах создать многоразовую частную метеоракету.

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