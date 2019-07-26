Многоразовую частную метеоракету захотели создать в России

Компания «НСТР Ракетные технологии» рассказала о планах создать многоразовую частную метеоракету.

В компании пояснили, что «первый вариант метеоракеты будет одноразовым», но в будущем должен появиться и ее «многоразовый вариант», передает ТАСС.

На данный момент в компании заканчивают работу над тестовым образцом. Когда он пройдет испытания, начнется создание одноразовой метеоракеты, которая сможет поднять на высоту до 130 км 10–15 кг оборудования.

Испытания тестовой разработки проведут до 2020 года.

Компания рассчитывает получить лицензию Роскосмоса, так как «в перспективе собирается создавать сверхлегкую ракету-носитель».

Как сообщалось в 2018 году, Россия эксплуатирует три типа ракет легкого класса, но ракет сверхлегкого класса сейчас не производится. Разработки в этом направлении ведут две частные компании – «Лин Индастриал» и «НСТР Ракетные технологии».