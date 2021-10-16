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В Белоруссии разъяснили ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы
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Уголовная ответственность за подписку на экстремистский Telegram-канал может грозить в случае размещения в нем запрещенных материалов, а также за его поддержку и финансирование, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.
«Telegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики, действительно, могут стать фигурантами уголовных дел», – приводит слова Орловского «СБ.Беларусь сегодня».
При этом Орловский уточнил, что подписка на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока не наказуема. «Но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию. Если перечисленные действия есть, то подписчики, соответственно, привлекаются к административной ответственности», – уточнил он.
«О различиях между материалами и формированиями проще сказать так: экстремистские материалы – это то, что делает человек, а экстремистские формирования – кто делает», – пояснил представитель МВД. Создателям, организаторам и участникам экстремистских формирований грозит лишение свободы до семи лет, сказал он.
По словам Орловского, «простым людям, которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего, им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет».
Он отметил, что, правоохранители начнут проверять такие каналы с администраторов, а также с активных сторонников ресурса – тех, кто «сливал» туда информацию, перечислял деньги, репостил публикации и другим образом их популяризировал. «Таких пользователей отписка от ресурса от ответственности не освобождает. Даже если они удалили информацию – везде остается электронный след», – подчеркнул Орловский.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу 15 октября.
Кроме того сообщалось, что подписчикам запрещенных Telegram-каналов в Белоруссии грозит уголовная ответственность.
Так, Telegram-канал лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской признан судом экстремистским, за подписку на него грозит уголовная ответственность, сообщили в МВД республики.
Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой
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Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Как пояснил Вучич, с российской стороны предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» – сказал он. Сербия просит, чтобы «70% цены газа рассчитывалось по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости», в таком случае газ будет стоить 510 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».
6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.
Во Франции отклонили иск от Навального к «Ив Роше»
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Французский судебный следователь издал постановление о прекращении расследования в отношении «Ив Роше» по жалобе Алексея Навального, сообщают СМИ.
«Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству в прокуратуру, изданному 11 октября», – сказал прокурор Вана Максим Антье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Французская защита Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр намерены подать апелляцию.
Предварительное расследование начала прокуратура города Ван в 2019 году, после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, обвинивших компанию в клевете.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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Прокачка газа через Украину с начала года снизилась в два раза
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С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Витренко указал, что в 2020 году «было забронировано для транзита через Украину 65 млрд» кубометров, в 2021 году – 40, «то есть это больше чем в полтора раза меньше». Если оценивать «суточные объемы транзита», наблюдается падение «фактически в два раза». По словам Витренко, в начале 2021 года «было 180 млн в сутки». «Сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также заявил, что у «Нафтогаза» «достаточно газа для обеспечения всех нужд населения». «И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», – сказал он, добавив, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций. По его словам, в украинских хранилищах 10–15% газа принадлежит нерезидентам. Он призвал «наращивать добычу собственную» и провести «изменения, которые позволяют это сделать».
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
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В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской
Украина связывалась с властями Кабо-Верде по вопросу о назначении послом России в стране Натальи Поклонской, однако у Киева нет никаких шансов добиться ее экстрадиции, заявил источник в МИД Кабо-Верде.
«Нет, конечно, нет», – заявил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о наличии у Киева возможности добиться экстрадиции посла.
В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с местными властями по поводу Поклонской.
«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.
Соловьева потрясла «поделка» Собчак после смертельного ДТП
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев возмутился поведением телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи.
Соловьев в Telegram привел реакцию своего «православного друга» на очередную «поделку» «кровавой барыни»: «Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ВЗГЛЯД).
«Собчак так ничего и не поняла...», – добавил от себя журналист.
Такая реакция последовала после того, как популярная телеведущая выпустила на YouTube ролик про священника Романа Степанова.
Ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. Указывалось, что тот избрал путь публичной популярности, променяв дар священства.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.
После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
В сауне отеля в Албании обнаружены мертвыми четверо россиян
Тела четырех россиян обнаружены в сауне отеля в деревне Керрет в Албании, сообщает полиция.
Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. В полиции уточнили, что погибшие «задохнулись», передает РИА «Новости» со ссылкой на Albanian Daily News.
В начале недели сообщалось, что российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции. Напомним, несколько лет назад, когда отношения России и Турции переживали кризис, Албания решила заменить россиянам Турцию и закрепиться на российском рынке. Летний отдых россияне провели в 2021 году в основном в России.
Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
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Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».
Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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Экипаж МКС проснулся от сирены
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Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».
По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.
Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
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Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.
«Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.
В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.
Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Персонал отеля в Албании рассказал о гибели четырех россиян в сауне
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Сотрудники отеля в Албании дал показания об обстоятельствах гибели в сауне четырех российских туристов: их обнаружил мертвыми рецепционист.
Согласно показаниям рецепциониста, российские туристы прибыли в отель за час до трагедии. Речь идет о родителях и их дочери с мужем. Около 22.30 (23.30 мск) сотрудник отеля позвал гостей из сауны.
«Несколько раз я позвал их и сказал, что для них приготовлены фрукты и вино. После того, как никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на раскладном кресле (шезлонге), двое на скамейках и еще один сидел на полу. Они задохнулись», – цитирует портал издания Albanian Daily News показания свидетеля, передает РИА «Новости».
Ранее полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.
Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».