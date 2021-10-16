В Белоруссии разъяснили ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы

Уголовная ответственность за подписку на экстремистский Telegram-канал может грозить в случае размещения в нем запрещенных материалов, а также за его поддержку и финансирование, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.

«Telegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики, действительно, могут стать фигурантами уголовных дел», – приводит слова Орловского «СБ.Беларусь сегодня».

При этом Орловский уточнил, что подписка на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока не наказуема. «Но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию. Если перечисленные действия есть, то подписчики, соответственно, привлекаются к административной ответственности», – уточнил он.

«О различиях между материалами и формированиями проще сказать так: экстремистские материалы – это то, что делает человек, а экстремистские формирования – кто делает», – пояснил представитель МВД. Создателям, организаторам и участникам экстремистских формирований грозит лишение свободы до семи лет, сказал он.

По словам Орловского, «простым людям, которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего, им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет».

Он отметил, что, правоохранители начнут проверять такие каналы с администраторов, а также с активных сторонников ресурса – тех, кто «сливал» туда информацию, перечислял деньги, репостил публикации и другим образом их популяризировал. «Таких пользователей отписка от ресурса от ответственности не освобождает. Даже если они удалили информацию – везде остается электронный след», – подчеркнул Орловский.

Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу 15 октября.

Кроме того сообщалось, что подписчикам запрещенных Telegram-каналов в Белоруссии грозит уголовная ответственность.

Так, Telegram-канал лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской признан судом экстремистским, за подписку на него грозит уголовная ответственность, сообщили в МВД республики.