США пообещали помочь Тайваню с самообороной

Власти Соединенных Штатов будут продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Приверженность США Тайваню непоколебима и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе в целом. Именно поэтому мы продолжим помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны», – приводит слова Псаки ТАСС.

«Наши подход и отношения в сфере обороны <…> руководствуются положениями Закона об отношениях с Тайванем (от 1979 года), и мы будем придерживаться наших обязательств в рамках закона, мы продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Наша поддержка в отношениях с Тайванем в сфере обороны по-прежнему ориентирована на противодействие нынешней угрозе, которую представляет КНР», – добавила Псаки, отметив, что не в ее компетенции давать какие-либо комментарии относительно «конкретных операций, взаимодействия или обучения».

Ранее США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». Пентагон обещал продолжить помогать Тайваню.

В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. В прошлую среду он спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.