Комитет по молодежной политике Госдумы проведет выездные заседания в парках

Организация профориентации в школах, трудоустройство выпускников вузов, инвалидов, цифровая и психологическая безопасность молодежи, увеличение финансирования отрасли – приоритеты в работе комитета по молодежной политике, заявил соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ, председатель комитета Артем Метелев. Изменятся и места проведения выездных заседаний комитета.

«Наш комитет новый – тема молодежной политики впервые выделена отдельно и сам факт создания комитета в нижней палате парламента усиливает отрасль молодежной политики в целом. Мы с вами знаем, что молодежная политика охватывает многие сферы общественной жизни. Молодежь по обновленному закону – это 41 млн граждан от 14 до 35 лет. Достаточно широкая целевая аудитория. И я считаю, что это преимущество в работе нашего комитета», – приводятся слова Метелева на сайте #МЫВМЕСТЕ.

По его словам, все заседания комитета будут проходить в открытом режиме с трансляцией в сети интернет.

Артем Метелев подчеркнул, что по многим законопроектам, которые будут обсуждаться в Государственной Думе, если они затрагивают молодых граждан, комитет намеревается осуществлять активное взаимодействие с остальными профильными комитетами законодательного органа власти.

«Предлагаю проводить выездные заседания там, где собирается много молодых людей: в молодежных центрах и парках, в том числе – и в регионах, Несмотря на то, что мы стали депутатами, мы не перестали быть открытыми, честными, современными людьми, объединенными общей целью повышать качество жизни граждан», – добавил Метелев.

На заседании выделили наиболее острые и актуальные вопросы: организация профориентации в школах, трудоустройство выпускников университетов, молодых инвалидов, выпускников детских домов, а также трудоустройство несовершеннолетних, цифровая и психологическая безопасность молодежи, развитие молодежного туризма и предпринимательства, развитие инфраструктуры молодежной политики – строительства молодежных центров, детских лагерей, увеличение финансирования отрасли.

Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич предложил создать экспертный совет, в который будут входить эксперты своего направления и оказывать содействие в плодотворной работе комитета, а также отправлять на все заседания молодежного парламента Государственной Думы представителя комитета.

«Также в приоритетах комитета развитие волонтерского движения. Многие из нас представляют движение #МЫВМЕСТЕ, участники которого, поддерживая нас на выборах, надеются, что мы будем взаимно поддерживать их. И мы будем это делать. В связи с этим был разработан законопроект о страховании добровольцев. Он будет внесен уже в осеннюю сессию Госдумы», – отметил Артем Метелев. Он также добавил, что на заседания нужно приглашать молодых граждан, которые расскажут, с какими проблемами сталкивается молодежь и предложат способы решения.

«Сегодня состоялось первое и важное установочное заседание Комитета по молодежной политике. И мы планируем поднимать вопросы трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, молодежи с инвалидностью, поддерживать детские молодежные организации, которые относятся к общественным и зачастую не имеют существенного финансирования», – прокомментировал сегодняшнюю повестку дня Михаила Киселев, депутат Государственной Думы, вошедший в состав комитета.

На заседании присутствовали Павел Абрамов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, Дмитрий Шатунов, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе, которые всецело поддержали вопросы повестки дня и выразили свое намерение о плотном взаимодействии с комитетом по Молодежной политике.

«Ключевое направление деятельности – развитие закона о молодежной политике, он рамочный и для его развития необходимо многое сделать. Так, например, необходимо провести – инвентаризацию инфраструктуры, стандартизацию объектов молодежной политики, увеличение в этой связи финансирования», – заявил Абрамов.

Напоминаем, комитет по молодежной политике – новый комитет Государственной Думы, который сформировали 12 октября, на первом заседании Думы VIII созыва. В 32 сформированных комитета вошли 18 участников Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В том числе руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, который стал председателем Комитета по молодежной политике, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич – первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина – заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.