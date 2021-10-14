Участники конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» стали депутатами Госдумы

Больше двух десятков человек из числа победителей и финалистов конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» стали депутатам Государственной думы VIII созыва.

В нижнюю палату парламента прошли четыре победителя конкурса «Лидеры России» – Татьяна Дьяконова, Александр Спиридонов, Владимир Самокиш, Мария Василькова, а также 19 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе участников второго конкурса, прошедших в Думу – Дмитрий Гусев, Олег Матвейчев, Станислав Наумов, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Денис Кравченко, Екатерина Стенякина, Олег Гарин, Екатерина Харченко, Татьяна Буцкая, Артем Метелев, Игорь Кастюкевич, Артём Кирьянов, Алексей Волоцков, Игорь Антропенко, Евгений Нифантьев, Михаил Киселев, Алена Аршинова и Эльвира Аиткулова.

«Мы всегда внимательно следим за успехами наших выпускников. Радостно, что 23 победителя и финалиста конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» получили столь ответственные должности – стали депутатами Государственной думы России. При этом большинство из них заняли руководящие должности в VIII созыве Госдумы. Эти показатели только подчеркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победитель конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова, до текущего момента занимающая должность директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития, стала первым заместителем комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.

«Конкурс «Лидеры России» и появившийся как закономерный итог клуб «Эльбрус» открыли совершенно новые грани – каждый из нас заявил о себе, своих проектах, получил поддержку на самом высоком уровне и возможность приносить пользу жителям разных регионов страны, – поделилась Дьяконова. – Для меня всегда главным принципом в работе, который однозначно приведёт к эффективному решению актуальных задач, является прямое общение с участниками процесса и его личные ценности. И в ходе избирательной кампании я руководствовалась ровно тем же: нам удалось встретиться, пообщаться с жителями каждого района в Липецкой области, узнать из первых уст, какие проблемы и вопросы их волнуют, чтобы, работая в Госдуме, точно понимать, на чем держать фокус внимания. Именно так мы строили работу, когда занимались реорганизацией системы оформления и выдачи соцконтрактов в Липецкой области в рамках проекта «Обучающие экспедиции» клуба «Эльбрус», благодаря чему удалось принципиально поменять сам подход и кратно увеличить число участников программы в регионе».

По словам Дьяконовой, в ближайшее время она будет работать над реорганизацией «Службы занятости» в Липецкой области. Главная задача – создать в регионе современные карьерные центры, специалисты которых будут помогать выстраивать карьерную траекторию не только тем, кто остался без работы, но и предоставлять услуги по повышению квалификации, получению дополнительного образования и новых современных профессий тем, кто хочет профессионально расти, повышая тем самым уровень жизни.

Победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов до текущего момента являлся главным техническим руководителем по специальным проектам судостроительного комплекса «Севмаш», занимался строительством атомных подводных лодок «Белгород» и «Хабаровск». Общий трудовой стаж его семьи в сфере кораблестроения составляет 260 лет. В июне Александр Спиридонов одержал победу в праймериз по Архангельскому одномандатному округу, набрав 11 121 голос.

«Кампания была очень конкурентной и тяжелой. Я вместе со своей командой объехал больше 25 тыс. км по Архангельской земле, побывал в 46 населенных пунктах, везде общался с жителями, спрашивал, что их волнует. Как депутат я буду заниматься развитием экономики Архангельской области и России в целом, в частности, арктическим регионом страны. Я вижу в нем большой потенциал и считаю важным развитие Северного морского пути, транспортного-логистических «хабов» на севере России, строительство необходимой инфраструктуры», – заявил Спиридонов.

Он пояснил, что намерен заниматься развитием северного оборонно-промышленного комплекса, и, в частности, ядерным щитом страны.

«Конкурс «Лидеры России» существенно расширил мое видение и понимание глобальных процессов в стране. Он дал мне большую команду единомышленников, благодаря которой сегодня в каждом уголке страны можно найти поддержку своих инициатив и идей. Безусловно, я благодарен наставникам, которые помогают двигаться вперед и подсказывают траектории развития», – подчеркнул парламентарий.

Победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Самокиш из Томска до входа в состав восьмого созыва Государственной Думы занимал пост депутата Думы города Томска. Лидер вошел в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

«В ходе предвыборной кампании были сотни встреч, множество непростых вопросов и непрерывная коммуникация с людьми. Это был изматывающий период, но его однозначно стоило пройти. Как депутат я планирую заниматься развитием Томской области, моего родного региона, – рассказал Самокиш. – Я благодарен конкурсу «Лидеры России» за интеллектуальную подпитку и возможность встретить людей своего склада характера в любом городе страны».

Победитель конкурса «Лидеры России» Мария Василькова вошла в состав комитета по промышленности и торговле и получила депутатский мандат от одного из избирательных округов Иркутской области. Депутат Госдумы имеет 20-летний опыт в промышленности на руководящих позициях, последнее место работы Марии – Segezha Group, где лидер работала членом правления и советником президента.

«То, что сегодня мне выпала честь представлять интересы жителей моего родного региона – Иркутской области – в Государственной думе, это, безусловно, логическое продолжение накопленного практического опыта и личных качеств, но ключевая роль – победа в конкурсе «Лидеры России», которая и определила дальнейший вектор карьерного развития. Конкурс – это лучший социальный лифт в нашей стране, который открывает огромные возможности для энергичных, компетентных и неравнодушных людей, – отметила Василькова. – Наша команда Приангарья отработала на пять с плюсом. Несмотря на трудности и сложности, каждый член команды проявил себя с лучшей стороны, что обеспечило достойный результат. В рамках работы в Государственной Думе я включена в комитет по промышленности и торговле, что является логическим продолжением моей многолетней деятельности и релевантно моему опыту. В части ключевых задач ставлю – совместную продуктивную работу с коллегами по комитету, направленную на совершенствование институциональной среды и формирование условий, при которых российская промышленность может максимально быстро реализовать имеющийся потенциал, обеспечить рост конкурентоспособности, стимулировать импортозамещение и обеспечить переход на НДТ, для достижения целевых показателей по Национальным проектам».

Победитель конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев в новом созыве Государственной думы возглавил комитет по молодежной политике. По его словам, конкурс и образовательная программа для победителей проекта «Лидеры России. Политика» помогли чувствовать себя более уверенно в политическом знании, поскольку дали возможность увидеть изнутри, как работает наше государство и в чем особенности каждой из отраслей – здравоохранения, культуры, молодежной политики.

«Конкурс подарил мне команду, с которой вот уже год мы не только встречались на образовательных модулях, но это общение переросло в товарищество, в профессиональные союзы, многие из участников конкурса «Лидеры России. Политика» прошли в Государственную Думу, заняли руководящие посты, и это поможет быстрее и эффективнее решать вопросы, поддерживать друг друга в работе», – рассказал Артем Метелев.

Говоря о предвыборной программе, он отметил, что она прошла успешно, и по итогам выборов партия «Единая Россия» набрала в Москве больше голосов, чем на предыдущих выборах, многие кандидаты от партии победили.

«Мы все лето встречались с людьми, с молодежью, с волонтерскими организациями, собирали предложения, многие из них взяли в работу еще до сентября. Были подготовлены закон о страховании добровольцев, закон о фудшеринге, проработана инициатива о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы профориентации. Я старался делать кампанию максимально публичной, делал документальные фильмы и продолжу этим заниматься на YouTube. Все то, что было наработано в ходе предвыборной кампании, все идеи народной программы сейчас будут положены в основу работы комитета по молодежной политике и реализованы в этом созыве», – рассказал депутат.

Победитель конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель движения «Молодежка ОНФ» Игорь Кастюкевич в Госдуме стал первым заместителем председателя комитета по молодежной политике.

«Сильные образовательные и командообразующие модули, как во время самого конкурса, так и в специальном обучении для победителей, помогли всесторонне взглянуть на себя и на тех, кто рядом. Оценить силы и внутренние ресурсы необходимо, потому что сегодня от депутата, чиновника или руководителя крупной компании требуется мультифункциональность. И все же главная роль – за настоящими человеческими ценностями, на которые в конкурсе особенно обращали внимание. Ты можешь стать первым, но пройти по головам. Это не лидерство. В конкурсе такие люди не прошли дальше отборочных туров. Конкурс показывает, что лидерство – это когда за тобой идут, потому что ты надежен и берешь на себя ответственность», – сказал Кастюкевич.

В комитете по молодежной политике его ждет большая работа, Кастюкевич видит свою миссию и максимальную пользу в развитии волонтерства и добровольчества, поддержке молодежи, а также помощи всем тем, кто в ней нуждается в силу возраста или особенностей здоровья.

«Главная ценность любой страны – люди. Помощь и поддержка друг друга – сильная сторона нашего общества, и пандемия это еще раз доказала. Добру не важно, какой у тебя социальный статус, национальный или политический окрас. Важно стремление сделать этот мир лучше через собственное отношение к вверенному делу», – уверен он.

Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Денис Кравченко был депутатом Государственной думы VII созыва и по итогам сентябрьских выборов вошел в состав Госдумы VIII созыва. По его словам, участие в проекте дало возможность узнать много новых, активных и нестандартно мыслящих людей.

«Многие из победителей конкурса избрались в состав нового парламента, вместе мы планируем сотрудничать и работать на благо развития страны. В рамках конкурса и за его пределами проходит мощнейший нетворкинг, потому что он объединяет единомышленников, заточенных на результат, на прогресс и процветание государства. Сегодня мы в разных фракциях, но нас объединяют одни и те же ценности и любовь к своей родине», – отметил Кравченко.

Депутат поделился, что сам конкурс «Лидеры России. Политика» и образовательная программа, в которой приняли участие его победители, помогли усилить ряд определенных навыков. «В частности, удалось усилить навык работы в стрессовых ситуациях, в сжатые сроки, быстро реагировать и принимать оптимальные решения для результата команды. Быть адаптивным и гибким – это крайне важно для эффективного политика в условиях современности», – добавил Кравченко.

Победительница проекта «Лидеры России. Политика» Екатерина Харченко стала заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Она считает, что конкурс является не только платформой, объединяющей единомышленников, но и эффективным социальным лифтом.

«Он кардинально меняет жизнь отдельных участников и влияет на государственное управление в целом. Восьмой созыв Государственной думы – живое тому доказательство, вне зависимости от партийной принадлежности там, действительно, много участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», в том числе конкурса «Лидеры России. Политика», а также выпускники «Школы губернаторов» и других проектов, реализованных совместно с РАНХиГС. Уникальность проекта «Лидеры России. Политика» в том, что он объединяет сильных управленцев, профессионалов, людей с определенным складом характера и личностными ценностями из разных уголков нашей страны. Все участники стремятся сделать мир лучше, они готовы "пахать", самосовершенствоваться, работать в команде и достигать поставленных нашим Президентом целей», – поделилась мнением Харченко.

В ходе избирательной кампании она познакомилась «с замечательными, неравнодушными, талантливыми, умными и добрыми курянами».

«Это люди с активной гражданской позицией, которые любят свою малую родину и хотят сделать наш Соловьиный край лучше. Я благодарна землякам, которые внесли предложения в Народную программу «Единой России» и тем самым вместе с «Команда 46» включились в реализацию задач, поставленных перед нами президентом России и губернатором», – заключила она.