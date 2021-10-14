Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач

Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины, заявил президент России Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

«Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль», – цитирует ТАСС российского лидера.

В числе таких задач Путин перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, защиту окружающей среды, а также новые подходы к образованию как к процессу, «сопровождающему человека всю его жизнь».

Президент также подчеркнул, что женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией, для этого нужно создавать условия.

По его словам, уважение к деловым качествам женщин в России во многом сложилось еще со времен СССР. Он отметил, что страна гордится такими современными чертами общества, передает РИА «Новости».

«Для России характерно, и я бы сказал, привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин... То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны – давняя практика и традиция», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства указал на широкое присутствие женщин в органах российской власти, а также в российской науке, где их доля среди исследователей составляет почти 40%.

Ранее Путин, выступая на Евразийском женском форуме, заявил, что за последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше.