Путин напомнил о соблюдении Россией обязательств по поставкам газа в Европу во все времена

Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл спросила российского лидера, использует ли Россия энергию как оружие. В ответ Путин заявил, что Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено.



«Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», – передает его слова РИА «Новости».

«Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть, а вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически немотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований», – пояснил президент.

Ранее Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.