РПЛ оштрафовали за нарушения по ковид-ограничениям на матче в Калининграде

В Калининграде суд оштрафовал Российскую премьер-лигу (РПЛ) на 100 тыс. рублей за нарушение ограничений по коронавирусу на матче за Суперкубок России в июле на стадионе «Калининград».

«[Ленинский районный] cуд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская премьер-лига» (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», – огласила решение судья Ирина Кузовлева, передает ТАСС.

До этого тот же суд оштрафовал на 100 тыс. рублей государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград», где состоялось спортивное событие.

Оба ответчика могут обжаловать решение в областном суде.

Матч прошел 17 июля между «Зенитом» (Петербург) и «Локомотивом» (Москва). По решению регионального оперштаба трибуны стадиона разрешили наполнить на 70%. Всего стадион вмещает 35 тыс. 212 зрителей. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита».

Для прохода на стадион использовали 13 тыс. 653 билета. После матча глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача России проведение массовых мероприятий любой тематической направленности с численностью более 500 человек в тот период было недопустимо в связи с ограничениями из-за пандемии.

Иски против руководства стадиона и РПЛ подали в начале августа, позже их передали по подсудности в Ленинградский районный суд города.

В региональном Роспотребнадзоре уточняли, что 7 июля оперштаб Калининградской области разрешил проведение матча за Суперкубок России по футболу на стадионе «Калининград» с заполнением трибун на 70%.

Это решение не учитывало позиции ведомства, пояснила руководитель управления Елена Бабура. При этом 13 июля вступило в законную силу постановление главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля №18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий», ограничивавшее количество их участников до 500 человек.

По мнению регионального Роспотребнадзора, требования были фактически нарушены. В связи с этим управлением были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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