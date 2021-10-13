Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского на нормандском саммите

Украине пригрозили лишением чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян

Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если российские атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях, заявили в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.

Ранее президент Украинской федерация смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.

«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не воздвигает между ними стены», – передает ТАСС заявление организации.

Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам».

«В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA», – отмечается в заявлении.

Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. «Мы – единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение, – сказал Энгельхардт. – Мы организуем турниры для атлетов из всех стран – членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности».

Вице-президент GAMMA Адриан Бакос отметил, что организация придерживается принципа невмешательства политики в спорт. «Мы верим в то, что спорт и политика должны быть разделены, мы будем работать со всеми странами-участниками, чтобы быть полностью уверенными в том, что все необходимые правила для участия в чемпионате Европы были соблюдены», – отметил Бакос.

В GAMMA заявили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну.

Напомним, во вторник Украина добилась запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве.