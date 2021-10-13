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Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского на нормандском саммите
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Украина ждет четкого ответа от России о готовности провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Киев готов к такой встрече. Министр отметил, что Киев ждет от Москвы четкий ответ – «готовы они встречаться или нет».
«Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?», – сказал Кулеба.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки».
Накануне Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии
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Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.
Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям
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Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу, сообщает полиция.
В сообщении областной полиции в Facebook говорится, что «полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка», там «неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу».
Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также женщина с ребенком.
Инцидент произошел в 07.45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В данный момент полицейские устанавливают, «из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы».
Напомним, в конце сентября на Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины. До этого в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских.
Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
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Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса.
Сам Медведчук заявил, что не удовлетворен решением суда. По его мнению, доказательства прокуроров были недостаточны.
Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Киев пытается угодить «западным хозяевам», отказываясь от восстановления отношений с Россией, при этом Украина идет по пути узурпации власти и установления диктатуры.
Ранее во вторник украинская прокуратура попросила суд арестовать до 19 ноября Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов. Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Прокуратура попросила суд арестовать Медведчука
Украинская прокуратура просит суд арестовать до 19 ноября главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов.
«Прокуроры и сторона обвинения просит удовлетворить поданное в суд ходатайство и просит применить к подозреваемому Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года… Также определить подозреваемому залог в размере… 1 млрд гривен», – передает слова прокурора РИА Новости.
Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
«Хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминированное мне, тяжкие обвинения, является полностью безосновательными <…> Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Медведчук назвал сфабрикованным уголовное дело о поставках угля из Донбасса
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новое дело против него о поставках угля из Донбасса заведено для отвлечения внимание от оффшорного скандала власти и коррупции.
«Все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот офшорный скандал, сведения о коррупции в высших эталонах власти, о коррупции в команде (президента Украины Владимира) Зеленского. Для того, чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, об отсутствии мира в стране, о тех проблемах экономического и социального характера, которые сегодня имеют место... И поэтому для того, чтобы от всего этого отвлечь за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз, начиная с марта», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.
По его мнению, власть перешла границы закона преследуя его по политическим мотивам. Он отметил, что борьба «Оппозиционной платформы - За жизнь» продолжится, как и его противостояние незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям.
«Власть действительно пересекла все «красные линии», она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам конституции и действующему законодательству», – добавил Медведчук.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Медведчук призвал Киев прекратить обвинять ДНР и ЛНР в терроризме
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Киев не должен обвинять ДНР и ЛНР в терроризме, если хочет восстановить территориальную целостность Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук напомнил, что «все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно». Он отметил, что все международные организации понимают пагубность такого шага – «как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть», передает ТАСС.
Глава политсовета ОПЗЖ также призвал президента Украины Владимира Зеленского «вести переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным, «потому что это интерес для Украины». Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее «одуматься» и найти интерес «для страны и людей», который состоит в мирном сосуществовании с Россией и урегулировании ситуации в Донбассе.
Медведчук заявил, что без мира в Донбассе, «стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один». Его спросили, «кто же тогда кого убивает» в Донбассе, Медведчук ответил, что это вопрос к официальным органам, которые хорошо знают, как происходят ранения и потери и с одной, и с другой стороны, передает РИА «Новости».
Он считает, что сейчас Украина «идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы гражданам». Медведчук полагает, что «за всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, Зеленский и его команда», которые «пытаются воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией». Киев допускает «преступную ошибку», когда, «понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины», заявил Медведчук.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию.
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Европейские СМИ: Отношения между Брюсселем и Киевом охладели
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Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а президент страны Владимир Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС, отношения между Брюсселем и Киевом охладели, пишет журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.
Штайнфорт пишет, что доклад, опубликованный Европейской счетной палатой в конце сентября, оказался сокрушительным, больше 20 лет «ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией, но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту», передает InoPressa.
Подчеркивается, что аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
«По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский», – указывается в статье.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent пожаловался, что основная проблема якобы состоит в том, что у ЕС «отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства». В ином случае «ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе». Кроме того, Украина «даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции».
«Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы», – констатирует Штайнфорт.
Он отметил, что европейские лидеры и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство, и Киев «надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС». Вместе с тем «по вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту «неограниченную поддержку».
«Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону», – пишет NZZ.
Ранее Зеленский заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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В ЕК призвали оставить Украину страной транзита газа
Украина должна остаться страной транзита газа, заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам главы ЕК, ЕС вместе с украинской стороной рассматривает сценарии обеспечения достаточных поставок газа на Украину.
«Мы обсудили важный вопрос энергетической безопасности. Я полностью разделяю беспокойство Украины по поставкам газа. Это важная тема не только для предстоящей зимы, но и для последующих. Комиссия вместе с Украиной изучают в настоящее время различные сценарии обеспечения достаточных поставок для Украины», – сообщила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕС и Украина «также будут тесно работать для увеличения возможностей поставок газа со стороны стран-членов ЕС, включая реверсные из Словакии».
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Возивший украинского депутата Полякова таксист изменил показания
Возивший депутата Рады Антона Полякова незадолго до его смерти таксист изменил свои показания, сообщил пресс-секретарь МВД страны Артем Шевченко.
Адвокат таксиста сообщил, что его клиент изменил показания, теперь по словам водителя, депутат сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а пересел из другого автомобиля, передает РИА «Новости».
«Те показания, которые он уже сейчас дает официально под протокол, отличаются от тех заявлений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который определенное время ездил по городу с другим свидетелем... Пока подозрений нет», – заявил Шевченко в эфире украинского телевидения.
Он добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков находился в тот вечер и в ту ночь.
Сейчас с ним (таксистом – прим. ВЗГЛЯД) идут следственные действия, чтобы полностью установить роль всех трех свидетелей. Есть еще третий человек, который находился с ними в компании», – пояснил Шевченко.
Также он добавил, что эксперты не дали окончательного ответа, привел ли метадон, найденный в крови парламентария, к его смерти, или нет.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
Украинские правоохранительные органы разрабатывали две версии смерти депутата. В крови парламентария нашли метадон.
Школы и больницы на Украине начали запасаться одеялами и обогревателями
На Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели, заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», – цитирует РИА «Новости» Ненно.
В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения отопления ждут школы и другие объекты социальной инфраструктуры, поскольку газа в стране для прохождения отопительного сезона мало, а деньги на его приобретение отсутствуют: они были потрачены летом на реализацию строительной программы, объявленной президентом Зеленским.
Ранее сообщалось, что Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
При этом замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Украине пригрозили лишением чемпионата Европы по ММА из-за недопуска россиян
Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если российские атлеты не будут допущены к участию в соревнованиях, заявили в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.
Ранее президент Украинской федерация смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.
«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не воздвигает между ними стены», – передает ТАСС заявление организации.
Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам».
«В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA», – отмечается в заявлении.
Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. «Мы – единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение, – сказал Энгельхардт. – Мы организуем турниры для атлетов из всех стран – членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности».
Вице-президент GAMMA Адриан Бакос отметил, что организация придерживается принципа невмешательства политики в спорт. «Мы верим в то, что спорт и политика должны быть разделены, мы будем работать со всеми странами-участниками, чтобы быть полностью уверенными в том, что все необходимые правила для участия в чемпионате Европы были соблюдены», – отметил Бакос.
В GAMMA заявили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну.
Напомним, во вторник Украина добилась запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве.
Киев заявил о достаточных объемах газа в ПХГ Украины
В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы, заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
Тимошенко сказал, что в СМИ и от оппозиции «звучит много манипуляций», но призвал не «разгонять панику», так как «никаких проблем» с запасами газа нет. Он признал, что «цена на газ на рынке действительно зашкаливает», но заверил, что власти Украины «всеми способами помогают местному самоуправлению преодолеть этот кризис», в том числе «с помощью спеццены», передает РИА «Новости».
Тем временем компания «Нафтогаз Украины» предложила бюджетным и религиозным организациям, в частности школам, детсадам и больницам, специальную цену на газ. Указывается, что «школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр (0,52 доллара)». При этом спеццена будет действовать по контракту сроком на 15 месяцев. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 гривен (0,64 доллара).
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом
Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны.
«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».