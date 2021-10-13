Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота.

«По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ.

Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.

«После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе.

Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.

Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.

Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.