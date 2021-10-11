Кононенко назвал несправедливой травлю Собчак после смертельного ДТП

«С юридической и моральной точек зрения Собчак ничего не нарушила, поэтому все предъявляемые к ней претензии несправедливы», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя утверждение телеведущей Ксении Собчак о том, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова».

«В поведении Собчак после ДТП не было ничего общего со случаем Ефремова: она была пассажиром автомобиля, а он сидел пьяный за рулем», – отметил журналист и блогер Максим Кононенко.

По его словам, бурная реакция и даже травля, начавшаяся в соцсетях в отношении Собчак, совершенно несправедлива. «Формально она не была участником этого ДТП, так как она пассажир. С юридической и моральной точек зрения Собчак ничего не нарушила. Поэтому претензии, которые предъявляют ей сейчас, необоснованные, – уверен Кононенко. – Конечно, если бы она осталась на месте ДТП, бегала бы и переживала, тогда, возможно, она снискала бы какое-то одобрение со стороны людей и даже заработала ореол героизма. Но она этого не сделала, и в этом нет ее вины».

«Видимо, существует группа людей, которым захотелось воспользоваться случаем и поддеть Ксению Собчак, так как она многим насолила», – резюмировал собеседник.

Ранее телеведущая Ксения Собчак выступила с утверждением, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать «нового Ефремова». «По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов (...), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой (...) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к [пострадавшим] людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и (синоним слова «ничего» – прим. ВЗГЛЯД) не сделала» – это не конструктивно, это бредово», – считает Собчак.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице. Состояние третьей пострадавшей немного улучшилось и ее решили перевезти в московскую клинику. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.

Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину. Позже очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП.

Напомним, в сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Сам Ефремов заявил о полной вине за смертельную аварию.

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