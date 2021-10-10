Увеличилось число жертв смертельного ДТП с участием машины Собчак под Сочи

В результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, на трассе между Адлером и Красной Поляной один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии, сообщил информированный источник.

По его словам, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, в котором находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Водитель Mercedes подтвердил, что в момент аварии в салоне находилась Собчак. По данным Рен ТВ, автомобили столкнулись лоб в лоб.

По сведениям Telegram-канала «Майор и Генерал», журналистка была с помощниками и охраной. Все они после столкновения пересели в другой автомобиль и уехали.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Находившаяся в салоне Volkswagen 35-летняя женщина погибла на месте. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.