Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя

Пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«В 9.05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку», – цитирует РИА «Новости» главу региона.

Кроме того, он поручил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета.

«Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты – уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета), стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся», – сказал глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов, передает «Интерфакс».

11 октября объявлено в Татарстане днем траура.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистоы и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. В авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров.

Напомним, 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, включая экипаж. Четверо из них погибли, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Главред портала Avia.Ru Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолет модели L-410 является лучшим в региональном сегменте и замены ему нет.

В июне самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. При крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Пилотировал самолет глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).