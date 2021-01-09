Из-за пожара на шахте в Кузбассе эвакуируют почти 200 горняков

Пожар произошел на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области, идет эвакуация почти 200 горняков, сообщил источник в оперативных службах региона.

«Произошел пожар на шахте «Шерегешская». По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе администрации Таштагольского района рассказали, что в шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого горения не было, однако регламенту во время задымления шахтеры были эвакуированы на поверхность, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Шерегешский рудник входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК», балансовые запасы Таштагольского рудника составляют более 50 млн тонн руды.

Ранее в ГУ МЧС по Коми сообщали о пожаре в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть», где в это время находились 82 человека. Причиной возгорания в шахте в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание при проведении буровых работ. Шахту решено было затопить.