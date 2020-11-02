Названа предварительная причина возгорания в шахте в Коми

Причиной возгорания в шахте в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание при проведении буровых работ, сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть».

«По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш» (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)», – приводит текст сообщения компании ТАСС.

В пресс-службе компании сообщили, что работники ООО «НГМ» попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки передали информацию заказчику – «Яреганефти». Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты и реализации дальнейших оперативных мер, предусмотренных в компании в чрезвычайных ситуациях. Работа шахты приостановлена.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что «по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организована доследственная проверка». «На месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция», – сказали в управлении.

По данным ГУ МЧС по региону, почти всех горняков удалось вывести на поверхность, устанавливается местонахождение двух человек.

Ранее в ГУ МЧС по Коми сообщали о пожаре в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть», где в это время находились 82 человека.