Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА

Член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщили в пресс-службе ВАДА.

78-летний Паунд покинул совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, передает ТАСС.

«В течение 21 года имя Ричарда Паунда было синонимом ВАДА и кампании по защите чистого спорта», – прокомментировал президент ВАДА Витольд Банька. – «Первопроходец, осознавший важность объединения спорта и властей государств, Ричард неустанно работал над налаживанием этого сотрудничества и построением согласованной, надежной и справедливой антидопинговой системы, которая существует и сегодня. Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе ВАДА на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов», – заявил он.

«Ричард Паунд внес большой вклад в защиту чистых спортсменов, решительно борясь с допингом. Все олимпийское движение выражает ему благодарность за выдающийся вклад в авторитет спорта», – отметил президент МОК Томас Бах.

Паунд – первый президент ВАДА, руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в Международный олимпийский комитет, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге.

Возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.

В марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф. В декабре Совет World Athletics продлил запрет выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса.