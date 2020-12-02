Российским легкоатлетам продлили запрет на выдачу нейтральных статусов

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отложил решение вопроса о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса, заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

«Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если все пойдет так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам», – передает его слова ТАСС.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф.

Минспорт счел нарушением приостановку нейтрального статуса российских легкоатлетов.