Глава Генштаба рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск Шойгу сравнил визит Путина в Дамаск с триллером «похлеще голливудского» 7 января 2021, 14:50

Подготовка визита президента России Владимира Путина в сирийский Дамаск в январе 2020 года служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского», сказал министр обороны Сергей Шойгу. «Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения», – сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого». Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко 5 января 2021, 14:19

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков. «Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным 5 января 2021, 12:58

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным. «Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным. Фрагмент интервью показан на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее президент России выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне. В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо». Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество 5 января 2021, 15:42

Президент России Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», – цитирует издание «Подъем» Пескова. Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что прихожане смогут пройти на рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя только по пригласительным билетам. «Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», – говорится на сайте РПЦ. Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество. США призвали Россию побудить Сирию признать применение химоружия 5 января 2021, 22:27

Россия должна побудить Сирию сознаться в том, что Дамаск якобы применял химоружие, заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье. Как заявил Миллс, СБ «отвечает за то, чтобы тех, кто применяет химическое оружие, ждали серьезные последствия». По его словам, нельзя «хранить молчание» и «допустить, чтобы применение химоружия стало приемлемым или нормальным». США приветствовали «заслуживающий доверия, объективный и профессиональный подход» техсекретариата ОЗХО. По мнению Вашингтона, «России и другим защитникам режима Асада» следует «побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия», передает РИА «Новости». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о двойных стандартах техсекретариата ОЗХО. Он заявил, что ОЗХО превращается «в инструмент политических манипуляций и наказаний неугодных». По его словам, организацию, которая «серьезно больна политизацией», надо «лечить». Полянский отметил, что «западные коллеги пытаются инициировать процесс поражения Сирии в правах в ОЗХО». Он выразил надежду на то, что «большинство делегаций на Конференции государств-участников в апреле откажутся участвовать в этой провокации, и инициированное группой западных стран, по сути, «карательное» решение не пройдет», передает ТАСС. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Сирия готова к диалогу с ОЗХО для урегулирования остававшихся проблем, но «осуждает попытки западных стран заставить ОЗХО принять проект резолюции, который говорит о якобы несоблюдении Сирией Конвенции о запрещении химоружия». Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО возложилаответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти. ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. Россия никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски». Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии. Песков прокомментировал слухи о «войне башен» в Кремле 5 января 2021, 14:47

Разговоры о «войне башен» в администрации президента России Владимира Путина являются преувеличением, иногда в Кремле возникают споры и разногласия между представителями различных направлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры – жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту. Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной башен». Это все уже преувеличение», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live». Как отметил представитель Кремля, администрация Путина – живой организм, «работающий во имя одной цели – обеспечить работу президента». По его словам, «иногда кому-то не нравится то, что делает другое направление, но это обычный рабочий процесс». Песков предположил, что слухи о «кремлевских башнях» распространя

Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Fran aises – «Объединение арабских и французских банков ») заплатит 8,5 млн долларов за нарушение санкций США против Сирии, сообщил американский минфин. Банк согласился выплатить 8572500 долларов за 127 случаев транзакций, нарушающих санкции. Как заявили в министерстве, банк «проводил платежи от имени подвергнутых санкциям сирийских финансовых институтов», передает РИА «Новости». В сообщении американского ведомства говорится, что «большинство очевидных нарушений связано с обработкой UBAF внутренних переводов от имени сирийских организаций, за которыми следовали соответствующие денежные переводы через финансовую систему США», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям Deutsche Bank свернуть бизнес в России. В сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций». Глава Генштаба рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск 7 января 2021, 12:53

Визит президента Владимира Путина в Сирию в январе 2020 года пытались залегендировать под поездку министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. «Мы должны были организовать выполнение вот этих задач всех по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Сначала пустили такой слух и легенду создали, что едет министр обороны», – сказал Герасимов в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». По его словам, Шойгу не раз там был, «и как бы таких мер особых там не предпринималось». «А тут вдруг вот такие меры безопасности предпринимаются», – добавил он. Подготовку визита Путина, по словам Герасимова, удалось сохранить в тайне, несмотря на то, что нужно было проверить весь маршрут передвижения в Дамаске на предмет радиоэлектронной борьбы, разминирования дороги и близлежащих зданий, инспектирования сооружений специалистами радиационной, химической и биологической защиты. Шойгу также рассказал, что была проведена полная и глубокая оценка всех угроз. «Надо было действительно сделать очень-очень много. И при этом не возбудить интерес, причем у всех: «А чего они тут делают? Чего они тут занимаются?». Мы задолго до этого начали... работу по сопровождению, например, некоторых транспортов», – пояснил он. В свою очередь начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков рассказал, что организация визита Путина в Дамаск год была сложной задачей для ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. «Действительно, это было очень (…) сложно. Было много неясных моментов. Хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность (…) Тут как-то это все консолидировалось в одном месте», – сказал он. Костюков отметил, что для обеспечения безопасности во время визита Путина в Сирию привлекались ФСО, другие российские и сирийские спецслужбы. «У нас не было права на ошибку. Не то что на ошибку, а на малейший сбой. Я уже говорил, что был предельно сужен круг лиц, привлеченных к операции, тот, кто знал, скажем так, детально ее», – добавил он. Ранее президент заявил, что российским органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии. Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, чем руководствуется в решениях по Сирии 6 января 2021, 20:43 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами российского государства, а не личными симпатиями и антипатиями. «При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», – сказал российский лидер в интервью для фильма Евгения Поддубного, передает РИА «Новости». По словам Путина, практика последних лет показала, что те решения были правильными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», – пояснил он. Несмотря на то, что «профессиональные бандформирования разгромлены», с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, подчеркнул президент. Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф. Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А. Путин озвучил название фонда помощи нуждающимся в лекарствах детям 5 января 2021, 17:13 Текст: Абдулла Шакиров

Проект указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями подготовлен, он получит название «Круг добра», сообщил президент России Владимир Путин. «У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», – передает ТАСС слова президента. Как отметил глава государства, фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год. Повышение ставки позволит получить дополнительно около 60 млрд рублей, подчеркнул Путин. Напомним, в июне президент дал поручение о создании фонда для нуждающихся в лекарствах детей. В апреле из резервного фонда правительства было выделено более 273 млн рублей на не зарегистрированный в России препарат пэгаспаргаза для детей с тяжелой патологией. В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 19:45 Текст: Олег Исайченко

«Создание доступной среды, получение второго бесплатного высшего образования, а также развитие занятости – вот главные темы, которые обсуждались на встрече с президентом», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Так он прокомментировал перечень поручений президента правительству по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов. «Прежде всего президент подтвердил преемственность тех задач, которые были поставлены после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов – это создание доступной среды. Требования по безбарьерности должны быть незыблемыми, потому что только они могут быть основой для дальнейшей социализации людей с инвалидностью», – заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос реализации механизма «регуляторной гильотины» – масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. В результате были отменены некоторые требования по доступности среды и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов. В связи с этим президент поручил привлечь во все рабочие комиссии при правительстве и общественные организации инвалидов для обсуждения возникших в связи с этим проблем. Второй важный вопрос, по мнению Терентьева, касается занятости и трудоустройства инвалидов. «В жизни человека случаются разные обстоятельства, когда он по воле случая или по заболеванию становится инвалидом, уже получив высшее образование, получив профессию. Но с учетом инвалидности, он не может работать по этой профессии. И тогда важно, чтобы у такого человека была возможность еще раз получить профессиональное образование с учетом той инвалидности, которая у него есть. Мы видим, что президент поручил правительству проработать этот вопрос», – подчеркнул собеседник. «Третий важный вопрос – занятость. Речь идет о блоке поручений президента, связанных с поддержкой предприятий, которые трудоустраивают людей с инвалидностью сверх квоты, – отметил Терентьев. – Сейчас в рамках системы квотирования каждое предприятие должно выделить определенный процент мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Но представители общественных организаций предложили выработать дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые трудоустраивают инвалидов сверх квоты. Мы с правительством будем внимательно заниматься этой темой». Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Также при участии общественников нужно разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений - до 1 февраля 2021 года. Помимо этого, в документ включен еще ряд поручений, направленных на облегчение жизни граждан с инвалидностью и поддержку их начинаний в профессиональной деятельности и спорте. Путин поздравил россиян с Рождеством 7 января 2021, 03:30

Президент России Владимир Путин, который встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, поздравил россиян с праздником. «Могу сказать как светский человек, любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах» – приводит его слова ТАСС. Путина попросили высказаться о том, почему «с религиозной точки зрения» в мире происходят непростые ситуации, но он посоветовал для такого рассмотрения вопроса обратиться к «батюшке-священнику», передает РИА «Новости». Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта. Путин подарил церкви икону «Господь Вседержитель», которая была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне. Глава государства и председатель правительства приехали вместе на остров Липно, откуда на катере по дельте реки Мста отправились на прогулку по озеру.