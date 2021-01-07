После гибели двух человек в шахтах на Камчатке возбудили дело
7 января 2021, 08:37
Текст: Ксения Панькова
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух работников после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, сообщило краевое следственное управление СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 января 2021 года на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО «Тревожное Зарево», расположенном на территории Елизовского района Камчатского края, не были соблюдены требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате чего при производстве работ произошло отслоение горной массы, которое травмировало двоих проходчиков, что повлекло по неосторожности их смерть в шахте.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе, устанавливают круг лиц, ответственных за безопасность на опасном производственном объекте.
Напомним, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Под завалами оказались два человека. Сначала спасатели обнаружили тело первого погибшего. Позже извлекли тело второго погибшего.