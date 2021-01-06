Тело второго погибшего извлечено из-под завалов в шахтах на Камчатке

Спасатели извлекли тело второго погибшего, оказавшегося под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, сообщили в компании «Тревожное зарево», ведущей добычу на этом месторождении.

«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен (из-под завалов). Поисковые работы завершены», – сказали ТАСС в компании.

Напомним, в результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами оказались два человека. Тело первого погибшего обнаружили ранее в среду.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО «Тревожное Зарево». Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.