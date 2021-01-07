Лидер «Зеленой Альтернативы» раскритиковал российскую металлургию

Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов подверг критике российскую металлургию после того, как в Башкирии завод компании «Мечел» сбросил ил со дна шламоотстойника.

Хвостов заявил, что в России «большинство из металлургических производств до сих пор работает на старом оборудовании». При этом «никто из руководителей богатейших металлургических компаний не желает вкладываться в усовершенствование очистных систем», приводятся слова Хвостова на сайте партии.

«Поэтому мы и являемся свидетелями таких происшествий, как сегодняшнее ЧП в Белорецке. В жизни не поверю, что у «Мечела» нет средств на современное оборудование, позволяющее минимизировать вредные производственные выбросы. Однако никто даже и не задумывается над этим», – заявил Хвостов.

Он призвал «обложить производственников такими штрафами, чтобы им стало невыгодно использовать устаревшее оборудование». По его словам, «природе слишком дорого обходится отсутствие развития металлургии в России из-за банальной человеческой жадности».

Как сообщила «Зеленая Альтернатива», 4 января Белорецкий металлургический комбинат «сбросил ил со дна шламоотстойника и совершенно спокойно об этом заявляет».

Жители башкирского Белорецка сообщили о сливе бурой жидкости в реку Белую ниже плотины. Как сообщается в официальной группе администрации Белорецкого района Башкирии со ссылкой на руководителя пресс-службы Белорецкого металлургического комбината Оксану Боровых, на этом участке из-за растаявшего и обрушившегося льда произошел разовый выброс ила со дна шламоотстойника, передает «Башинформ».

«Выброс обнаружен 4 января в 11.30, локализован в 11.45. Ситуация нормализована. На предприятии создана комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении.

Глава района Андрей Иванюта заявил: «Специалисты отобрали пробы. Ожидается, что в среду, 6 января, анализы воды будут готовы. Видимых последствий выброса не видно, когда я прибыл на место, вода была прозрачной». Обстоятельства произошедшего и нанесенный природе ущерб выясняет Роспотребнадзор.