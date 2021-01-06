Трамп пообещал не признавать своего поражения на выборах

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6 января, среда | Последнее обновление — 20:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии создан фонд для обхода санкций США против «Северного потока – 2»
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Трамп пообещал не признавать своего поражения на выборах
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Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.
«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», – цитирует ТАСС Трампа.
«Марш за спасение Америки», на котором собрались сторонники Трампа, был организован в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в ближайшие часы должны утвердить итоги состоявшихся в ноябре американских президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден.
Ранее окружной судья Марк Коэн отклонил иск адвокатов президента США Дональда Трампа, который требовал отменить итоги выборов в Джорджии.
Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»
Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.
Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела».
Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.
Голосование на выборах двух сенаторов США завершилось в Джорджии
В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом.
Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.
Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.
Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».
По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.
Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп
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Избранный президент США Джозеф Байден собирается выдвинуть кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, сообщают источники.
Байден хочет включить в свою администрацию ряд людей, которые уже работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. В частности, речь идет об Уэнди Шерман, которая как раз и была заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Байден хочет видеть ее на должности помощника госсекретаря. Старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Аманда Слот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
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Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть
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Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов.
«Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС.
Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд.
По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды».
Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации.
Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.
Байден обещал американцам деньги при победе демократов на выборах
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Если в Джорджии на выборах в Сенат США победят демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок американцы получат выплаты в 2 тыс. долларов в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.
«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на 2 тыс. долларов будут выданы», – сказал Байден, заверив, что победа демократов «сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна». Байден также заявил, что Оссофф и Уорнок «будут работать» не на него, а на «народ Джорджии», передает «Интерфакс».
Кроме того, Байден обвинил сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, с которыми борются за места в Сенате Оссофф и Уорнок, в том, что они «присягнули на верность не конституции» США, а «лично Дональду Трампу».
Напомним, Сенат США отказался увеличивать выплаты американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов без решения вопросов, касающихся расследования по выборам и установления ответственности соцсетей.
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Трампа заподозрили в запугивании властей Джорджии из-за итогов выборов
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Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов в свою поддержку, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись разговора.
Согласно опубликованной на сайте издания аудиозаписи, Трамп фактически запугивал секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность, передает ТАСС.
«Все, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11780 голосов <...>, поскольку мы выиграли в этом штате», – заявил Трамп. При этом президент США намекнул, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления. «Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», – сказал глава Белого дома.
Он также фактически взывал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем. Трамп утверждал, что секретарь штата своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев – сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в Джорджии.
По сведениям издания, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.
От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, теперь вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два мандата.
Накануне группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января.
1 января Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов.
Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена
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Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.
«Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill.
Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.
В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США
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Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва.
Новый, 117-ый созыв Конгресса США начал свою работу в воскресенье, 3 января. 80-летняя Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, одержав верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Пелоси избирают спикером нижней палаты Конгресса США уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы), передает ТАСС.
По итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов Демократическая партия США лишилась части мандатов, однако сохранила большинство в Палате представителей.
Ранее Пелоси переизбрали лидером Демократической партии в Палате представителей.
Между тем 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.
В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).
Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа
Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.
«Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в американском штате.
Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о «мошенничестве на выборах» в Джорджии. При этом госсекретарь штата, по словам американского лидера, «не хотел или не смог» ответить на вопросы о предполагаемых нарушениях в ходе голосования. В ходе разговора глава американской администрации заявлял, в том числе, об уничтожении бюллетеней и «мертвых» избирателях, передает РИА «Новости».
«При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, – неправда. Правда раскроется», – ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.
Ранее The Washington Post сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
Трамп обещал представить «истинные» итоги выборов президента США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что озвучит «истинные» результаты президентских выборов в США во время своего выступления.
Он заявил в Twitter, что нельзя «сертифицировать результаты голосования», так как те ошибочны. «Истинные цифры» Трамп обещал представить во время своего ближайшего выступления, а также во время выступления 6 января. По его словам, у республиканцев есть и достоинства, и недостатки, но они «никогда не забывают». Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.
Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона, выступившего против попыток оспорить победу Джо Байдена на выборах. Axios называет сенатора близким соратником Трампа, а также заявляет, что Коттон является потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.
Белый дом сообщал, что 5 января Трамп отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге». В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.
Прокурор в Джорджии выразила готовность расследовать звонок Трампа
Прокуратура Джорджии готова добиваться правосудия в связи с публикацией записи разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, заявила прокурор крупнейшего в Джорджии округа Фултон Фани Уиллис.
Она заявила, что «возмущена новостями о телефонном разговоре президента». По словам Уиллис, которая вступила в должность 1 января, член избирательной комиссии штата уже предложил госсекретарю запустить расследование, после чего «комиссия сможет передать дело прокуратуре округа и штата». Уиллис обещала «бесстрашно и беспристрастно добиваться правосудия». Как заявила прокурор, «любой, кто нарушит законы Джорджии» в ее юрисдикции, будет «привлечен к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
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Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями
Избранная вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы злоупотребил полномочиями, оказав давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера с целью изменить итоги выборов в этом штате, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.
«Вы все слушали этот записанный разговор?» – приводит ТАСС текст обращения Харрис к собравшимся на митинге в Джорджии в поддержку кандидатов от Демократической партии во втором туре выборов в Сенат Конгресса США.
«Это, определенно, было возгласом отчаяния, в первую очередь это он и был. Но также это было откровенным и неприкрытым злоупотреблением полномочиями со стороны президента Соединенных Штатов», – заявила Харрис.
Ранее в Белом доме анонсировали участие Трампа в «победном митинге» в штате Джорджия.
Незадолго до этого Трамп поспорил с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. Накануне СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
Трамп собрался на «победный митинг» в штат Джорджия
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге», свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома график американского лидера.
«Президент [США Дональд Трамп] отправится из Белого дома в 18.10 (02.10 мск 5 января) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», – приводит текст документа ТАСС.
В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа. Ранее Трамп сообщал, что 4 января отправится в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в этих выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.
Одновременно с этим он настаивает на том, что и сам победил в Джорджии на прошедших в ноябре президентских выборах. При этом, согласно официальным результатам, победу в штате одержал его противник демократ Джозеф Байден с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.
Ранее Трамп поспорил с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в американском штате. Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
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