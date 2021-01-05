Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя машины из Турции в Россию.

«Еще в то время мы работали на госслужбе, в МИДе, и чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькими, поэтому приходилось крутиться», – признался Песков. «Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции (Анкара – Москва). Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину», – сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано на его YouTube-канале представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, «вот бизнес: покупаешь машину, которой 3-4-5 лет, пилишь на ней». «Мы все через это прошли, у меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок», – рассказал представитель Кремля. По его мнению, «в этом ничего плохого нет».

Песков, который в 1990-х годах работал в диппредставительстве России в Турции, отметил, что «в Анкаре [в посольстве России] отслеживали деятельность разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру». «Это когда чуть-чуть не начался парад независимости как это было во времена Советского Союза. Не приди тогда Путин – страны бы не было. Я был всему этому свидетелем», – заявил Песков.

По его словам, когда он находился на работе в МИД России, получил приглашение перейти в администрацию президента России, что было повышением по службе. «Работа в Кремле всегда казалась очень привлекательной», – заметил Песков.

«О моем существовании узнали еще когда Путин не был президентом, я еще, будучи переводчиком в посольстве, переводил Путину – исполняющему обязанности председателя правительства в Москве. Я летал в Москву на два дня, чтобы перевести», – отметил представитель Кремля, говоря об опыте работы на переговорах Путина с премьер-министром Турции Бюлентом Эджевитом (1999 год). «Не так часто командировали из Анкары, просто тогда была такая ситуация, что возник дефицит с переводчиками на высшем уровне, их всего у нас было несколько человек», - объяснил Песков. Представитель Кремля считает, что «тогда Путин вообще не заметил» его работы, «у него хватало других дел». «Заметили, когда был последний зарубежный визит (первого президента России Бориса – прим. ВЗГЛЯД) Ельцина в Стамбул, тогда уже в Кремле работал Алексей Алексеевич Громов (ныне первый заместитель руководителя администрации президента РФ)», – поделился воспоминаниями Песков.

По его мнению, с работы в администрации президента следует уходить, как только разовьется инстинкт чиновника, испытывающего чувство самосохранения и боящегося предпринимать какие-либо действия.

«Если ты не тот чиновник, который согласен просиживать штаны, лишь бы тебя не отодрали от кресла», – уверен Песков. Он убежден, что по острым вопросам необходимо предоставлять доклад главе государства. «Он получает информацию из разных источников, и он имеет возможность выносить уже взвешенные решения. Действительно, бывают ситуации, когда из разных источников по одному и тому же вопросу информация очень сильно варьируется, и тогда президент сам принимает решение», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков назвал Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.