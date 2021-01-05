Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID

«Иран таким образом пытается добиться от Вашингтона отказа от выхода из ядерной сделки и создает проблему для Израиля», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном процесса обогащения урана на уровне 20%.

«Это решение – инструмент давления на Соединенные Штаты, который направлен на то, чтобы они отказались от выхода из ядерной сделки. Кроме того, таким образом Тегеран повышает свое влияние на международную политику», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«С другой стороны – Байден является сторонником сохранения ядерной сделки с Ираном. По этой причине уходящая администрация Трампа сейчас делает все, чтобы вбить еще больше клиньев в отношения между Вашингтоном и Тегераном», – пояснил собеседник.

Кроме того, решение Тегерана является проблемой для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что ускоренное обогащение урана в Фордо демонстрирует намерение Ирана разрабатывать ядерное оружие.

«Такой же проблемой для Израиля является победа Байдена. Сейчас правительство Нетаньяху теряется в догадках о том, какой будет политика новой администрации США. Поэтому им важно, чтобы отношения между Вашингтоном и Тегераном максимально ухудшались», – отметил эксперт.

При этом от других участников ядерной сделки в лице России, Франции и Германии пока не стоит ждать какой-то резкой реакции. «Москва, Париж и Берлин продолжают себя вести так, будто бы сделка остается в силе. Тем не менее, они также ждут, когда придет новая администрация США и выскажет свою позицию по сделке. Поэтому, думаю, после 20 января все начнется по новой», – прогнозирует Ткаченко.

Ранее стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.

«Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер... начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», – сообщил Рабии, передает РИА «Новости».

В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.

Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.

Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.

Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.