Глава белорусских католиков подал в отставку Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество России и Белоруссии 4 января 2021, 17:32 Текст: Абдулла Шакиров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух государств и международную повестку дня, передает «БелТА». Кроме того, Медведев и Лукашенко обменялись поздравлениями с новогодними и рождественскими праздниками. В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19 3 января 2021, 18:53

Фото: Rerych Zdenek/CTK/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. «По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 года. По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату. «Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он. При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных оснований». Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» 4 января 2021, 07:25

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Текст: Антон Никитин

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране. Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией». Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко. В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно). Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года. Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС 4 января 2021, 10:29

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода, заявил вице-премьер России Александр Новак. «Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против «Северного потока – 2» выступают наши заокеанские коллеги, связана прежде всего с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа», – заметил Новак в интервью РБК-ТВ, передает ТАСС. «Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока – 2»), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – добавил он. Новак также отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но более точный прогноз по срокам давать не стал. «Я думаю, что вопрос времени – он технический. Его следует адресовать компании, которая занимается непосредственно реализацией (проекта)», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что для Европы этот трубопровод является возможностью получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок. Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» 4 января 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела». Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости». Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке. Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона. МИД Эстонии дал прогноз по отношениям с Россией 3 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

Власти Эстонии не ожидают существенных перемен в отношениях с Россией в наступившем году, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Урмас Рейнсалу. «На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях [с Россией], ответ отрицательный. И это, я считаю, позитивно, а не негативно», – сказал он в эфире радиостанции Kuku, передает ТАСС. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Сенатор Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера эстонского парламента неуместными. Она отметила, что их можно было бы считать комичными, если бы не тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Машина ДПС на Урале закрыла автобус с детьми от вылетевшего на встречку авто 4 января 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Полицейские, сопровождавшие на патрульной машине автобус с детской спортивной командой, предотвратили столкновение с легковым автомобилем в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Автобус с детьми ехал по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы выскочила легковушка. Сопровождавшая спортсменов машина ДПС приняла на себя основной удар, сообщает телеканал «360». «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль», – рассказал источник Ura.ru. После столкновения с машиной правоохранителей легковушка врезалась в автобус, но лишь немного повредила бампер транспортного средства. На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль влетел в машину ДПС лоб в лоб. Оба транспортных средства сильно пострадали. В результате ДТП погиб один человек – пассажир выскочившего на встречную полосу легкового автомобиля, еще трое пострадали. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за рулем Kia Ceed находился юноша 2000 года рождения. По данным Life, в момент аварии с ним в авто находились отец и мать. Отец в результате ДТП погиб, мать сейчас в больнице. Сам водитель госпитализирован с двумя переломами. Водитель машины ДПС, спасший школьников от столкновения, также находится в больнице. У 33-летнего инспектора перелом руки. Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область 4 января 2021, 02:57 Текст: Антон Никитин

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. В разведывательном ведомстве Украины полагают, что Россия способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма, передает РИА «Новости». В отчете службы также отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым. Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». В Крыму высмеяли ошибку Зеленского, а в Совфеде заметили, что «Зеленский вновь попал в просак». Кроме того, в России Зеленскому посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Напомним также, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Кроме того, Крыму выделили около 5 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В результате усилий Министерства обороны России 19 декабря в систему водоснабжения Севастополя начала поступать вода из Кадыковского карьера, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта. Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Глава государства отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика. Так, в Севастопольском регионе Крыма в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Проблемы водоснабжения полуострова также предложили решить с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены российские компании. Тем временем в конце декабря 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране». Рубль вырос к доллару и евро 4 января 2021, 10:24 Текст: Алина Назарова

Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро опустился на 1,09 рубля, составиав 90,42 рубля, передает РИА «Новости». Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,3% – до 53 долларов за баррель, обновляя максимумы с марта 2020 года. РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах 4 января 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе. «Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», – сказал источник ТАСС, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа 4 января 2021, 14:14

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Текст: Алина Назарова

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Как пояснили в суде, запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье. В частности, судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче, передает ТАСС. Адвокаты американской стороны ранее давали понять, что если судья ответит на запрос властей США отказом, они опротестуют решение, передает РИА «Новости». По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса. Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором». Россиян предупредили об экстремальных холодах 4 января 2021, 15:00

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части России в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокаградусные в этих регионах», – сказал Вильфанд. По его словам, такой затяжной антициклон редкое явление. «Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», – уточнил синоптик, передает РИА «Новости». Как отметил Вильфанд, затяжные экстремальные температуры представляют собой опасное погодное явление, требующее от коммунальных служб очень напряженной работы. Он уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более чем трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15 градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже. «Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», – сказал Вильфанд. В 2020 году синоптики также зафиксировали в России большое количество погодных аномалий. Так, зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В Москве впервые средняя температура в это время года оказалась выше нуля градусов. Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации 4 января 2021, 02:33

Фото: Первый канал/YouTube

Текст: Антон Никитин

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих после госпитализации в клиническую больницу №122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус» остается стабильно тяжелым, сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре. «Отрицательной динамики нет. Состояние тяжелое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идет интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», – рассказали в медучреждении «Фонтанке» вечером 3 января. Кроме того, по данным издания, в том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка. По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате, передает ТАСС. Напомним, в преддверии Нового года Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус».