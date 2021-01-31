Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19
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В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).
«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», – передает сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.
Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики.
Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз.
Симоньян призвала «забрать Донбасс домой»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой».
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян на форуме.
Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT.
«Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян.
Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР. Руководитель канала посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом.
В начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна.
«Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно.
Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России
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Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой».
«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.
Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».
Симоньян приехала на передовую в Донбасс
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян побывала на передовой в ДНР.
«Если кто меня потерял, я тут», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, сфотографировавшись на фоне стелы на въезде в Донецк.
Как сообщили источники Telegram-канала wargonzo в столице республики, руководитель RT посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом.
Напомним, что в начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян
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Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.
«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.
Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства.
Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.
Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V»
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Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали.
«После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», – передает слова посла РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
По словам Джалали, первая партия вакцины будет отправлена Тегерану до 4 февраля. В течение десяти дней делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, добавил посол.
Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата.
В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Франция, Германия и Чехия ограничат въезд из-за коронавируса
Правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса приняли решение ввести ряд ограничений на въезд и выезд из страны.
В частности, власти Франции в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.
«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00.00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с (отрицательным) тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях», – заявил в премьер-министр страны Жан Кастекс, передает ТАСС.
В то же время издание Spiegel сообщает, что Федеральное правительство Германии приняло решение об ограничениях на въезд в ФРГ для прибывающих из стран, где распространяются новые мутации коронавирусса. Так, с субботы будет запрещен въезд в Германию из Бразилии, ЮАР, Великобритании, Ирландии и Португалии. Ограничения будут действовать до 17 февраля. С воскресенья новые меры также распространяться на прибывающих из Лесото и Эсватини, передает РИА «Новости».
При этом, как указывает издание, речь идет об ограничениях на авиаперелеты и поездки наземным транспортом. Под запрет не попадают граждане Германии и иностранцы, проживающие в ФРГ. Также дополнительные меры не распространяться на грузовые перевозки, а также неотложные поездки, связанные с гуманитарной деятельностью.
Федеральное правительство объясняет необходимость дополнительных ограничений опасностью новых мутаций вируса. «Динамика распространения вариантов (вируса) особенно беспокоит в этих странах», – говорится в указе.
Кроме того, правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике.
Тем временем ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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Ученый объяснил связь темы чипирования людей с вакцинацией
Тематика чипирования людей при помощи вакцины от коронавируса поднята лоббистами, выступающими против вакцин, чтобы продвигать теорию отказа от профилактики вакцин, заявил и. о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
«Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята «антивакцинальными» лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики», – заявил Лиознов, говоря о чипировании с помощью вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости».
В 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса
Реинтеграция Донбасса должна идти параллельно с «дерусификацией», Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
«Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население – исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».
По словам Креминя, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». «И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», – добавил он.
Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата.
«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.
Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом
Большая часть москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Больше половины москвичей переболело <...> Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта
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Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева.
Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования.
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Данный препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций.
ВОЗ обеспокоило решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин
Решение Европейской комиссии о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны является тревожной тенденцией, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
«На самом деле, это очень тревожный тренд... На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира», – сказала Симао, передает РИА «Новости».
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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В ДНР и ЛНР запросили программу помощи для всех русскоязычных на Украине
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.
«У нас уже есть четырехлетний опыт реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Мы считаем нужным данную программу расширить таким образом, чтобы помогать не только нашим землякам на временно подконтрольных Украине территориях республик, но и всем русским и русскоязычным, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории всей Украины», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Пушков добавил, что в ДНР и в ЛНР ждут предложений по этому поводу от координаторов гуманитарных программ для их рассмотрения и утверждения.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев
Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса любой вакциной, смогут беспрепятственно посещать Грузию с 1 февраля, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузия начинает поэтапно ослаблять ограничения, введенные ранее.
«Это будет значительно для туризма», – сказала она.
По словам Натии Турнава, на границе Грузии будет необходимо предоставлять соответствующий документ о вакцинации – первой и второй.
Она объяснила решение ростом численности вакцинированных граждан в мире.
С 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах.
Министр также отметила, что рост экономики Грузии из-за пандемии сократится на 6%, что больше прежних прогнозов.
В Грузии около 257 тыс. человек заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.
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