Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом 30 января 2021, 22:38 Текст: Алина Назарова

Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации. По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости». «То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт. По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой». Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности».

Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» 30 января 2021, 06:47

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости». Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени. «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее. Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д. «Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник. Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции». Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми. САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. «Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы 29 января 2021, 09:35 Текст: Наталья Ануфриева

Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Эллеманн-Йенсен отметил в статье для издания Berlingske обновленные и хорошо обученные сухопутные силы России, показавшие свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Экс-министр также указал, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу. Однако, на его взгляд, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены. Ранее бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У (президента России Владимира) Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу». В России поспорили с этим мнением. В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море 28 января 2021, 22:38

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Scott Pittman

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море и объяснила проводимые союзниками по НАТО учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России. «Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: «Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина – близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. В свою очередь посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль «Дональд Кук» и судно обеспечения «Ларами». Разработчик раскрыл подробности создания ракетного комплекса для ВДВ 29 января 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) «Корнет-Д1» для ВДВ, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. «Речь идет о комплексе «Корнет-Д1». Это принципиально новый комплекс – от штатного, стоящего на вооружении комплекса «Корнет», в нем осталась только система управления ракетой в полете. «Корнет-Д1» для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М», – передает РИА «Новости» ответ Оздоева на соответствующий вопрос. По его словам, сейчас комплекс проходит испытания. Оздоев отметил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений. Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине «Корнета-Д1» размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно. Для «Корнета-Д1» разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. «Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели», – отметил Оздоев. Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский «Корнет-Д1» обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием. Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса «Корнет», созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины. В апреле 2017 года сообщалось, что в течение двух лет в войска начнут поступать новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1». В январе 2019 года Минобороны анонсировало испытания ПТРК «Корнет-Д1». Стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО» 30 января 2021, 04:56 Текст: Наталья Ануфриева

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). В пресс-службе ведомства заявили, что «зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами», передает ТАСС. В данный момент уже «ведутся испытания указанных выстрелов». Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Эсминец ВМС США «Портер» собрался провести учения в Черном море 28 января 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Эсминец ВМС США Porter проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе, сообщило посольство США на Украине. «Эсминец ВМС США «Портер» движется протоками к Черному морю, где проведет операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО!» – передает РИА «Новости» сообщение посольства. В субботу в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море. Патрульный корабль спустили на воду в Крыму 29 января 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. На торжественную церемонию собрались представители Черноморского флота и властей Крыма, сотрудники завода «Залив» и их семьи, представители Зеленодольского завода им. А.М. Горького. «Я помню 2014 год, когда мы с директором проходили по предприятию с пустыми доками, пустыми цехами. Но сейчас ваш завод становится центром судостроения на юге России. Очень приятно видеть здесь детей, пусть наши дети видят плоды трудов своих родителей. Я уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной. Она не может быть другой, потому что вы вложили свою душу», – передает ТАСС слова первого заместителя главкома ВМФ Александра Витко. Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль – «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеет на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС. Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ). Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 30 января 2021, 03:57 Текст: Алина Назарова

Российский истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России. «29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Для опознавания самолета и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в сообщении. Ранее Минобороны сообщало, что количество иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов вдоль российских границ, выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Машина разминирования «Листва» получила усиленную СВЧ-пушку 28 января 2021, 13:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Российскую машину дистанционного разминирования «Листва», созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой, сообщила госкорпорация «Ростех». «Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на пять мегаватт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств», – передает РИА «Новости» сообщение компании. «Листва» также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод «Каскад» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Не имеющая аналогов «Листва» применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику. «Листва» смонтирована на базе бронеавтомобиля «Булат». Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа «Листвы» могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения. «Адмирал Макаров» провел учения в Черном море на фоне захода в регион эсминцев США 29 января 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев, сообщает пресс-служба ЧФ. «Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Также в ходе тренировок расчет ПВО фрегата «обнаружил» условную воздушную цель, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы. «Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК «Бастион» Черноморского флота», – отметили в ЧФ. Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к оказавшемуся там за несколько дней до этого другому американскому военному кораблю «Дональд Кук». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России. Минобороны назвало сроки окончания госиспытаний ракеты «Циркон» 29 января 2021, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. Он отметил, что в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 М. «Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», – передает ТАСС слова замминистра. По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками. В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. «Подтверждены качество и надежность серийных партий», – отметил замминистра. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. С-400 заступили на боевое дежурство в Самарской области 29 января 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Зенитно-ракетный комплекс С-400 заступил на боевое дежурство по обороне воздушного пространства Поволжья в Самарской области, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО). «Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», – заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников, передает ТАСС. Систему поставили в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В декабре американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400, озаглавив статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих ЗРК «главным страхом НАТО». Работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России 29 января 2021, 12:04 Научно-исследовательские работы (НИР), цель которых – создать задел и определить технические требования для боевой экипировки «солдата будущего» четвертого поколения, начались в России, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Ростех» по заданию Минобороны приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник». В НИР участвуют структуры «Ростеха» ЦНИИточмаш и концерн «Калашников», а также ряд других компаний», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. В рамках данных работ будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития новейшей экипировки. Итогом НИР станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года. «Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки – определению тактико-технических требований», – заявил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев. Напомним, 15 января в Ростехе рассказали, что ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») начнет опытно-конструкторские работы по созданию экипировки солдата будущего «Сотник» на замену «Ратнику» в 2021 году. Ростех решил повысить имидж продукции отечественного ОПК за рубежом 29 января 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятия Ростеха намерены усилить работу по устранению замечаний к поставляемым за рубеж технике и вооружениям, сообщает пресс-служба «РТ-Техприемка» – компании, занимающейся, в том числе, управлением качества поставок продукции госкорпорации. «В связи с высокой конкуренцией на международном рынке современные промышленные предприятия обязаны уделять пристальное внимание работе с клиентами. К данному вопросу относятся скорость принятия и обработки запросов, выстраивание системы управления качеством на производстве и т.д. Все это направлено на повышение удовлетворенности потребителей продукции, а значит и на повышение финансовых и репутационных показателей компании», – передает РИА «Новости» слова заместителя гендиректора по качеству и развитию АО «РТ-Техприемка» Василия Никулина. В этой связи центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех» провел совещание с предприятиями авиационной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и «Рособоронэкспортом», направленное на укрепление репутации госкорпорации на мировой арене в качестве надежного поставщика. На совещании были рассмотрены проблемные вопросы по рекламационной работе с продукцией военного назначения, поставляемой на экспорт. «Обсуждение в рамках проведенного совещания показало нацеленность и готовность оборонных предприятий корпорации к решению проблемных вопросов, связанных с обработкой рекламационных актов со стороны иностранных заказчиков», – рассказал Никулин. Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России завершилась разработка новой машины РХБ-разведки 29 января 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Тульский завод (входит в корпорацию «Росхимзащита» госкорпорации Ростех) завершил создание новейшей машины радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. «ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой», – цитирует ТАСС Криворучко. По его словам, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) также поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А.

РХБ-9 выполнена на базе автомобильного шасси семейства «Тайфун» и является новейшей российской машиной, предназначенной для ведения РХБ-разведки на поле боя. Она оснащена новыми приборами, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения. Эффективность применения РХМ-9 превышает показатели ранее разработанных машин РХБ-разведки в два раза.