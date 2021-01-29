Прилепин назвал последствия принятия ДНР и ЛНР в состав России

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.

«За 2020 год население России сократилось на 500 тыс. человек. Если Россия примет в состав России ДНР и ЛНР, мы компенсируем все потери прошлого года, текущего – и, короче, получим прирост. Четыре млн новых россиян», – написал Прилепин в Telegram.

После этого, по его словам, население вырастет еще на 4 млн человек, а затем еще на четыре. Что именно имел в виду писатель, неизвестно. Он также добавил, что если ДНР и ЛНР войдут в состав России, то военные действия на юго-востоке Украины прекратятся через шесть минут после появления российской армии на линии соприкосновения.

«Через семь минут станет понятно, что все их добробаты, все их киборги, все сорок миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость, весь суверенитет стоят реально: круглый, красивый, чуть-чуть овальный – ноль. Так себе открытие, конечно», – отметил Прилепин.

По его мнению, в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, «будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы в ближайшее и следующее 31-е число, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы».

Прилепин добавил, что в случае вхождения этих территорий в Россию, на Украине произойдет государственный переворот, а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому стоит присмотреть дачу в Ростове-на-Дону.

«Если Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, в Киеве проведут факельное шествие под лозунгом: «Трамп, вернись!». Байдена поместят на «Миротворец». «Миротворец» переименуют в «Дневник Неутомимого Имбецила», – отметил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова провести повторный референдум о самоопределении, поскольку жители региона только укрепили веру в свободу, гуманизм и права человека.