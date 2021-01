Слепаков ответил новым стихотворением на критику сторонников Навального Политолог: Фильм Навального рассмешит любого делавшего ремонт человека 29 января 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков,

«В так называемом дворце Путина даже пол не выровнен. То, что показал Навальный, – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон. «Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. «Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт. Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – пояснил Данилин. «Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный, – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин. Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог. Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?» – добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

Жена Навального и Волков атаковали Слепакова 28 января 2021, 21:45

Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста. Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом 28 января 2021, 18:30

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. «Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло. Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет. «Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист. Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки 27 января 2021, 13:06

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выразил готовность перевести 300 тыс. рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, пострадавшей в ходе несанкционированной акции в субботу, 23 января. «Я готов из своих личных денег в любой момент перевести на медицинские проблемы, на лечение этой несчастной гражданки, так сильно пострадавшей, госпоже Юдиной. Я готов перевести 300 тыс. рублей. Чтобы помочь Маргарите Юдиной, я лично готов. Так как она себя плохо чувствует, болеет, готов на медицину 300 тыс. рублей дать. Не на оплату ее адвокатов, нет. А вот ей 300 тыс. на восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий», – сообщил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». Запись программы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live». «Пожалуйста, пусть адвокаты со мной свяжутся, мы их верифицируем, чтобы это не были обманщики. И по телефону... Она, правда, говорила, что у нее долги перед двумя банками. Вот 300 тыс. рублей на ее лечение я готов выделить. Не вопрос. Чтобы ее реально обследовали, поняли, разобрались. Выйдут на связь ее юристы, интересно? Или будут «нам не нужны деньги кровавого пропагандиста!»?» – задался вопросом радиоведущий. «При этом я уверен, что с аналогичной инициативой выступят многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз. Ведь не может же быть иначе», – призвал Соловьев. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». В среду стало известно, что женщину повторно госпитализировали. Еще один инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия 29 января 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным 27 января 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России. «Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства. Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Слепаков ответил новым стихотворением на критику сторонников Навального 29 января 2021, 21:01

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Юлию Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. «Удачи в борьбе добра со злом», – заключил юморист. Блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции 23 января 27 января 2021, 13:41 Текст: Ольга Никитина

Видеоблогер Константин Лакеев признал вину в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января и попросил прощения у сотрудников полиции, свидетельствует видеоролик, опубликованный Следственным комитетом России. «Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал задержанный на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Лакеев рассказал, что закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем «очень раскаивается и сожалеет». Между тем, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов. «Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны», – приводит ее слова ТАСС. «Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – добавила она. Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. ФСИН попросила суд заменить Навальному условное наказание на реальное 28 января 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) затребовала заменить для блогера Алексея Навального условное наказание на реальный срок из-за нарушений, заявила глава профильного управления ведомства Елена Коробкова. «Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности – минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», – заявила Коробкова «Интерфаксу». Она отметила, что во ФСИН с пониманием относились к тому, что блогер проходил лечение, потому в этот период вызовы в инспекцию не осуществлялись. Представитель ведомства добавила, что после выписки он не приходил на регистрацию, а в ноябре сообщил, что восстанавливает здоровье в Берлине. «Сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», – сказала Коробкова. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – заявил Краснов. Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы. Сенатор: Организаторы незаконных акций протеста должны нести самое суровое наказание 28 января 2021, 19:20 Текст: Андрей Самохин

Агрессивные участники незаконного митинга сторонников Навального, уже арестованы. Этот факт способен сам по себе остановить некоторых их сверстников от участия в новой акции. Но главную роль должны сыграть родители. Это они должны убедить своих детей остаться дома, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя попытки сторонников Навального созвать новую незаконную акцию. «Все участники несогласованных акций должны понимать, что они преступают черту, нарушают закон, даже если не совершают никаких насильственных действий. Нарушителями будут считаться и несовершеннолетние, если только они еще не вышли из младенческого возраста. К сожалению, иные родители тащат даже таких детей на подобные манифестации», – заявил член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов. «Кроме того, демонстранты на несогласованных акциях могут стать невольными соучастниками насилия, когда неуправляемая толпа понесется куда-то, круша все на своем пути, не говоря уже о том, что люди невольно могут в давке пострадать сами», – добавил он. У инициаторов митинга, который «штаб Навального» анонсировал на 31 января, были все возможности для согласования с властями Москвы, даже в условиях коронавирусных ограничений, предполагает сенатор. «Но все эти люди – Яшин, Соболь, Волков – палец о палец не ударили для согласования. Времени у них для этого было много, но они его не использовали. И самому Навальному, и тем, кто стоит за его спиной на Западе, нужна «картинка» столкновений с полицией. Нужны провокации с максимальным участием молодежи, подростков и с максимальным ожесточением», – считает Долгов. «В Москве, Питере, Владивостоке мы наблюдали совершенно одиозные картины насилия со стороны демонстрантов, а в ответ – терпеливое, профессиональное поведение силовиков. Некоторые пришедшие на митинг молодые люди признавались на камеру, что их задача – устроить как можно больше драк», – предполагает собеседник. Сравнивая действия силовых органов и их западных коллег при разгоне демонстрации, Долгов напомнил, что в событиях 23 января из числа митингующих хоть сколько-нибудь серьезно пострадала лишь одна женщина в Санкт-Петербурге. «В то же время после разгонов аналогичных по размеру толп в США, в Западной Европе в больницы с серьезными травмами обычно поступают десятки человек, бывают и убитые. Я 13 лет работал в США и видел своими глазами, как там действует полиция на несогласованных уличных акциях, – даже не таких массовых, о которых мы говорим. Если в Нью-Йорке человек пытается по своей прихоти выйти на проезжую часть, просто встать на какой-нибудь Пятой Авеню, неважно с плакатом или без, его в течении секунд скручивают и волокут по улице в полицейскую машину. При малейшем сопротивлении – даже если человек просто схватил «копа» за руку, его в лучшем случае просто изобьют и, скорее всего, дадут срок, а в худшем – он получит пулю в живот», – рассказал Долгов. «Мы видим по телерепортажам, как разгоняют незаконные демонстрации во Франции, в Германии, сейчас – в Голландии. Это резиновые пули, слезоточивый газ и наконец водометы, которые пускают в ход при зимней холодной погоде. В той же Франции многие «желтые жилеты» уже давно сидят в тюрьмах. И везде в Евросоюзе за насильственные действия демонстрантам, а тем более – организаторам, дают серьезные сроки: 5-7 лет. В Штатах же – 10 лет. По совокупности эпизодов, в случае массового насилия – до пожизненного заключения», – сообщил сенатор. «Думаю, госпожа Соболь и другие члены «штабов Навального» в Европе за аналогичные действия получили бы пять лет тюрьмы, как минимум. Те, кто готовит провокации в нашей стране, тоже должны нести самое суровое наказание. Оно должно быть неотвратимым, поскольку они подвергают опасности жизни всех нас и наших детей», – добавил он. «В это воскресенье заказчики, судя по всему, хотели бы повторить прошлую акцию. Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я не как сенатор, а как отец разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнеслись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома», – сказал собеседник. Как известно, нескольких молодых людей, чьи насильственные действия на прошлом митинге установлены, уже задержаны. «Конечно, этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных «подвигов». Но, кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно», – заключил Долгов. Сенатор отметил, что в агитации среди несовершеннолетних для сбора «массовки» на прошлый митинг активную роль сыграли иностранные интернет-платформы. «Кстати, далеко не все посты и ролики такого рода удалены в настоящий момент. Неслучайно накануне Совет Федерации принял заявление, призывающее ужесточить меры воздействия на глобальные IT-компании, нарушающие наши законы», – подчеркнул сенатор. Напомним, что полиция Москвы призвала жителей города и гостей не участвовать в несанкционированной акции 31 января. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях. В ГУ МВД по Москве информировали, что после незаконной акции 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест. По статье о применении насилия к представителям власти возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, правоохранители составили протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированном митинге. «TikTok – это такая платформа, где дорвавшаяся до денег молодежь готова продаться за что угодно», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя обнародованную переписку блогеров-тиктокеров на тему заказных роликов в поддержку акции 31 января. «Когда молодой человек был никем, а потом вдруг получает миллион подписчиков в TikTok и понимает, что может монетизировать свою популярность, он начинает хвататься за любой способ заработать», – говорит Ремесло. Собеседник напомнил слова основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова в адрес блогеров видеохостинга YouTube – «они там все за бабки мать родную продадут». «В отношении «тиктокеров» это тоже справедливо и полностью подтверждается на практике, причем если человек с 6–10 млн подписчиков единично сделал такую «контрольную закупку», то всякая мелюзга вообще спокойно продается за тысячу рублей», – считает юрист. Эксперт отметил – такие приемы действительно могут сначала создать впечатление, что общество, молодежь поддерживают оппозиционеров. «Но на самом деле мы видим, что это просто искусственная накрутка, как произошло и с пресловутым фильмом про «дворец» – когда опубликовали статистику, то оказалось, что 70% бросили просмотр сразу после начала, а это показывает типичных ботов. У этих людей вообще все фейк и подделка, как, например, полицейская форма, или удостоверения, которые они демонстративно рвали на камеру, не имея никакого отношения к полиции. Судя по тому, какие приемы используют такие оппозиционеры, они сами понимают, что представляют собой не какое-то общественное движение, а просто искусственно надутую секту», – заключил Ремесло.



Напомним, ранее издание «Ридус» опубликовало скрины переписок с популярными TikTok-блогерами, где те за вознаграждение и «хайп» соглашались записать видео в поддержку незаконных митингов. Юрист предсказал замену условного срока Навальному на реальный 27 января 2021, 11:48 Текст: Ольга Никитина

Суд обязательно заменит условное наказание Алексею Навальному на реальное: такое решение будет логичным и обоснованным, поскольку своим поведением блогер сделал для этого все возможное, считает юрист Илья Ремесло. «На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соответствии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы», – приводит его слова РАПСИ. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – заявил Краснов. Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы. Юрист: Полиция должна применять спецсредства к зачинщикам беспорядков на акциях протеста 27 января 2021, 19:00 Текст: Олег Исайченко

Если манифестант оказывает сопротивление силам правопорядка, применяет физическую силу к полицейским, то логично, что в ответ к нему применят спецсредства, в том числе дубинки. Важна соразмерность деяния. Об этом заявил юрист Андрей Шарков, комментируя недавние уличные акции радикальной оппозиции. «К примеру, мы видим, что демонстрант идет по улице в рамках какого-то несанкционированного политического шествия, но при этом не создает каких-то проблем для транспорта, не создает опасности для других горожан. Наверно, надо этот факт зафиксировать, составить административный протокол о нарушении и в дальнейшем вызвать гражданина повесткой. Может быть, привлечь к административной ответственности. Может быть, нет. Это будет соразмерно его поведению», – пояснил глава мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков. «Если же демонстрант превращается в хулигана, разбивает стекла, переворачивает автомобили, нападает на сотрудников полиции, то, безусловно, общество надо защитить от такого человека, надо изолировать его и задержать», – добавил Шарков. Глава мурманского филиала АЮР признался, что его порадовало и поведение демонстрантов, и полиции в ходе уличной акции, которая 23 января также состоялась и в его городе. «Не было задержано ни одного человека. Такое возможно, когда протестующие соблюдают закон. Если они и участвуют в несанкционированном мероприятии, то делают это не переступая грань, не нарушая права остальных», – сказал юрист. Если говорить о протестах в других городах, то среди тех, кто был задержан наверняка есть попавшие в полицию случайно. «Мне, как практикующему юристу, хочется разбирать каждую ситуацию отдельно, чтобы общество понимало, за что один из демонстрантов получает административное наказание, а другого отпустили без составления протокола. Например, посмотрели видеозаписи, увидели, что этот задержанный просто шел мимо. Странно требовать от сотрудника полиции на месте детального расследования – его задача пресечь нарушение общественного порядка, а затем передать задержанного уполномоченному лицу, которое дальше будет с этим разбираться», – уточнил Шарков. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. По итогам акций представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 человек, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение. В Москве, Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях возбудили уголовные дела по фактам нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества, допущенных в ходе незаконных митингов 23 января. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили сотрудника Росгвардии, другим правоохранителям распылили в глаза слезоточивый газ. В нападении уже признался блогер Константин Лакеев, он задержан, раскаялся в содеянном и попросил прощения. Федорова: Тот, кто вовлекает детей в незаконные акции, представляет абсолютное зло 28 января 2021, 13:06 «У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя попытки вовлечения детей в несанкционированные акции протеста 23 января сторонниками блогера Алексея Навального. «У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – считает политолог Анна Федорова. Собеседница подчеркнула – сами дети, которые пришли протестовать, «ни в чем не виноваты, ими двигало любопытство и вера в лучший мир». «Но те, кто воспользовался этим в политических интересах, представляет собой абсолютное зло. Чтобы с этим бороться, необходимо честно и уважительно говорить с подростками, объяснять, что на самом деле происходит и как их пытаются использовать», – заключила Федорова. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января. В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства. В то же время прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций, планирующихся на 31 января, их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, подчеркнув, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках. Напомним, еще накануне митингов следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.