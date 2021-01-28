Вирусолог спрогнозировал снятие коронавирусных ограничений в России

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины.

«Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства.

Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении.

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg.

Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.

По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе.

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