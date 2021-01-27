Политолог: В давосской речи Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Великой депрессией

«Главное, к чему призвал президент – сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя слова президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе об аналогии между сложившейся в мире ситуацией и 30-ми годами XX века.

«Проводя аналогию с 1930-ми годами, президент, скорее всего, имел в виду Великую депрессию XX века. Сегодня коронавирусный кризис привел к падению экономики, снижению объемов мировой торговли и ВВП, что стало сопоставимо с масштабами событий именно того времени. При этом Владимир Путин сразу отметил, что новая мировая война невозможна, а разбалансировка мировой системы может происходить только в результате отдельных локальных конфликтов», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Ранее в ходе выступления на Давосском форуме президент Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости».

В 30-е годы прошлого века из Великой депрессии удалось выйти двумя основными путями, напомнил Ткаченко. «Прежде всего спасением экономики на национальном уровне через увеличение государственных расходов и восстановлением мировой торговли посредством устранения таможенных барьеров. Похожие меры должны предприниматься и сейчас», – отметил собеседник.

Политолог убежден, что в текущей ситуации необходимо сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков. «Сделать это полностью очень трудно, так как по-настоящему либеральная мировая экономика может существовать только при наличии одного гегемона, способного руководить понижением или сохранением торговых тарифов. Но сейчас можно хотя бы признать существование нескольких торговых блоков в мировом экономическом пространстве, среди которых Евросоюз, США, Китай и Россия, и начать переговоры по взаимному сотрудничеству уже между ними», – полагает Ткаченко.

Другое направление выхода из кризиса эксперт видит в отказе международных игроков от взаимных политических и экономических санкций. «Санкции обычно носят именно политический характер, а экономика очень негативно реагирует на сигналы такого рода. После этого уже можно будет восстанавливать нормальное сотрудничество, защищать инвестиции», – добавил он.

«Именно к этому и призывал наш президент в своем выступлении – собраться с силами и победить коронавирус, сохранить экологию, либеральную торговлю, избегать конфликтов», – заключил Ткаченко.

Выступление президента Росси Владимира Путина на Давосском форуме в 2021 году прошло впервые после 2009 года. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента, Путин произнес свою речь публично. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.

Всемирный экономический форум проводится ежегодно в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.