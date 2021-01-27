Путин призвал сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем

Президент Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире.

«Уважаемые участники форума, дорогие друзья. Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, и столкновения интересов, на самом деле, тоже естественная вещь для столь сложного организма как сегодняшняя, вообще человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

По словам президента, сейчас очень важно честно оценивать ситуацию. «Сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах. На устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия 21 века», – добавил Путин.

Он указал, что решить глобальные экологические проблемы, такие как потепление климата и загрязнение океана, можно только сообща. «Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьезнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений», – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. Он также сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. Кроме того, по словам президента, градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда государств в настоящее время заметно возрастает.