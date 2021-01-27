В Кремле заявили об отсутствии условий перезагрузки отношений с США

На данный момент не приходится говорить о перезагрузке отношений с США, условий для этого нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не стоит применять этот термин в дальнейшем. Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ [Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений], это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора высказались за продолжение диалога.

«Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога», – подчеркнул Песков.

Говоря об основных камнях преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона, пресс-секретарь отметил, что «они не одиночные, их достаточно много».

Песков также прокомментировал решение о продлении договора СНВ-3.

«Этому [решению о продлении договора] предшествовала достаточно напряженная работа. Вы знаете, что работа эта должна была ускориться в свете приближения дедлайна 6 февраля. Поэтому до разговора [Путина и Байдена] была проделана работа», – сказал представитель Кремля.



Он отметил, что пять лет – это «хороший срок», который позволит «хорошо поработать» над дальнейшим продлением либо над новым текстом договора «в случае наличия соответствующей политической воли».

Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.

Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.