Эксперты оценили возможность появления портрета негритянки на долларах

«Есть желание забыть, что основателем демократической партии был колонизатор. И не просто колонизатор, а человек, одержавший победу над индейцами, плантатор и рабовладелец», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя предложение заменить на купюре в 20 долларов портрет президента Джексона на изображение чернокожей аболиционистки Харриет Табмен.

«Символическая политика – самая легкая. Гораздо легче сменить купюру, чем улучшать социальные условия жизни», – сказал политолог-американист Борис Межуев.

«Президент Эндрю Джексон – сложная фигура, – отметил эксперт. – Он основатель демократической партии. Джексон был лидером популистского движения. Смысл партии в том, что она должна была ударить по гегемонии восточного побережья США. Для Джо Байдена, как представителя этой партии, это будет забавно.

Министерство финансов США при администрации Джо Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Портрет чернокожей активистки может заменить на купюре изображение президента Эндрю Джексона.

«Думаю, что это более чем реально. Обсуждения на тему того, что портрет этой женщины нужно поместить на лицевую сторону 20-долларовой купюры идут уже более пяти лет. В 2015 году, при Бараке Обаме шли подобные разговоры – именно о том, что нужно заменить банкноту с портретом Эндрю Джексона. Но потом победил Дональд Трамп, и предложение отложили в долгий ящик», – в свою очередь указал эксперт-американист Малек Дудаков.

«Учитывая, что сейчас в Белый дом вернулись демократы, они контролируют казначейство, и потому имеют право перепечатать 20-долларовые купюры, как им заблагорассудится. Это даже не требует одобрения в Конгрессе», – отметил Дудаков. Собеседник пояснил, что Трамп скорее всего отклонил идею заменить Джексона на Табмен именно потому, что ему по духу ближе именно этот президент-популист, похожий на самого Трампа. К слову, Табмен была активисткой Республиканской партии, которая

В намерении Белого дома проглядывает желание забыть, что основателем демократической партии был колонизатор, в свою очередь указал Межуев. «И не просто колонизатор, а человек, одержавший победу над индейцами, плантатор и рабовладелец. С одной стороны, популист, с другой – плантатор, воевал с индейцами, – неудобная малосимпатичная фигура», – указал эксперт.

«К тому же, внешнюю политику Трампа называют джексонианской. Агрессивная внешняя политика, но нацеленная на извлечение прямых материальных выгод для граждан США. Простая политика экономического расчета. Поэтому Джексон, хоть и связанная с демократами фигура, но последнее время прямо ассоциировавшаяся с Трампом», – подчеркнул Межуев.

Дудаков допускает, что в будущем долларовые купюры будут менять обличье, и на них появятся новые герои. Но, заметил эксперт, вряд ли этого стоит ждать прямо сейчас появления портрета гея или трансгендера. «Администрация Байдена будет следить за реакцией общественного мнения», – заметил эксперт-американист. Также надо посмотреть, чьи портреты и бюсты будут появляться в кабинете президента в Белом доме.