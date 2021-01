Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных Дана Борисова дала совет находящимся в депрессии артистам 25 января 2021, 20:00

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«У меня пожизненное биполярное расстройство и плюс была зависимость. Поэтому я всегда рекомендую обращаться к специалистам», - рассказала газете ВЗГЛЯД телеведущая Дана Борисова, комментируя смерть находящегося в депрессии из-за отсутствия работы в период пандемии стендап-комика Александра Шаляпина. В Москве на 42-ом году жизни скончался российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин. Его представительница сообщила, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По ее словам, он долгое время находился в депрессии, а в последнее время был на реабилитации, так как проходил лечение от алкоголизма. «Я была с ним очень хорошо знакома, у нас был общий врач-нарколог Марат Агинян, мы много общались. У него тоже была проблема, алкогольная зависимость, причем очень большой стаж – 20 лет. Для сравнения, у меня – пять. Мы с ним общались, вместе ездили в антинаркотические лагеря 2-3 раза, в центре виделись. Он не хотел говорить о своей проблеме открыто», – говорит Борисова. Она рассказывает, что нарколог Марат Агинян пытался помочь Шаляпину последние пять лет, но тот постоянно срывался. А из-за эпидемиологических ограничений артист лишился работы. «Всем тяжело, но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться. Тем более, с его возможностями, когда его окружало очень много друзей, которые пришли бы на помощь. Всем алкоголикам в реабилитационных центрах тяжело, там такие страшные истории рассказывают, что его история была просто мега-лайтовая. Очень жалко. Наше заболевание смертельное, нам сотни раз об этом говорили, поэтому расслабляться и забывать об этом нельзя», – считает собеседница. Телеведущая подчеркивает, что если же у человека, будь он известный артист или обычный гражданин, складывается какая-то сложная жизненная ситуация или же по каким-то причинам «сдают нервы», «накрывает» депрессия, то следует немедленно обратиться к специалисту. «У меня пожизненное биполярное расстройство и плюс была зависимость – я работала с врачом, сидела в ребцентре семь месяцев. Поэтому я всегда рекомендую обращаться к специалистам. Александру Шаляпину многие протягивали руку, он отказывался, а надо было включать разум», – заключила Борисова. Александр Шаляпин снялся в более 50 кинокартинах, в том числе в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Также он известен многим телезрителям как участник Stand Up Show.

Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина 25 января 2021, 10:30

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Ирина Яровая

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». «Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle. Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев. «А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». В Сети отреагировали на стихотворение Слепакова о «диванных оппозиционерах» 25 января 2021, 12:48

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи Insagram высоко оценили новое стихотворение юмориста Семена Слепакова о «диванных оппозиционерах», призывающих к незаконным акциям, сидя на Мальдивах. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером. Подписчики оценили стихотворение комика, среди них поэтесса Сола Монова, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Гоша Куценко и Максим Лагашкин, а также модель Дарья Астафьева. Комментаторы сочли стихотворение гениальным и попытались угадать, кто стал прототипом главного героя. «Вся суть российской оппозиции», – пишет bardakovaelena52. «Гениально и, к сожалению, правдиво», – констатирует vadim_perfilov46. «Прекрасно! Про всех диванных борцов», – отметил pchipchi. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Советник Кадырова обратился к подравшемуся с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченцу 25 января 2021, 08:44 Текст: Алина Назарова

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. «Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление… Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет, как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», – сказал Делимханов, передает РИА «Новости» со ссылкой на его Instagram. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Максакова тайно вернулась с Украины в Россию 24 января 2021, 22:02

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова тайно вернулась в Россию, прилетев в Москву в маске и больших очках. Максакова прилетела в московский аэропорт Внуково, из самолета она вышла с большими очками на носу и в маске, передает телеканал «НТВ». Как сказала сама певица по возвращении, все близкие отговаривали ее от эмиграции на Украину в 2016 году. Тем не менее, она все равно решила уехать туда со своим мужем. Теперь она утверждает, что полна решимости начать новую жизнь. По данным телеканала, Максакова провернула настоящую спецоперацию, чтобы тайно прилететь в Россию. Поскольку прямых рейсов в Москву не было, певица из Киева вылетела в Стамбул. Там Максакова села в самолет на Москву, который 23 января приземлился во Внуково. Максакова ранее заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. До отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. В Грузии начали догадываться о поражении в суде против России 25 января 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, оглашенное в минувший четверг в Страсбурге, в реальности еще более отдалило Тбилиси от Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пора заканчивать говорить о победе (в суде), которой нет. Вердикт ЕСПЧ говорит о том, что российских войск не было в Грузии 7 августа и Россия не отвечает за то, что происходило в Цхинвальском регионе 8-12 августа. Нам не осталось чему радоваться», – заявил он. «Поверьте мне: этим вердиктом Цхинвальский регион еще более отдалился от нас, чем прежде», – отметил политик в социальных сетях. Ранее минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России». «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – говорится в заявлении министерства юстиции. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии. Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность. Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности». Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. «Фортуна» начала укладку «Северного потока – 2» в водах Дании 24 января 2021, 22:07 Текст: Елизавета Булкина

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании, сообщили в Nord Stream 2. «Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», – передает сообщение ТАСС. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. 23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар. Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию 25 января 2021, 11:34

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Россия является домом для оперной певицы Марии Максаковой, поэтому нигде так тепло не согреют, как здесь, даже когда человек ошибся, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение артистки с Украины на родину. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. «Мне хочется сказать ей «добро пожаловать домой». Здесь ее дом, здесь мы не делим на плохих и хороших, она имеет право вернуться к себе домой. Блудные сыновья и дочери рано или поздно возвращаются домой. Нигде так тепло не согреют, как дома, даже когда человек ошибся», – говорит Пригожин. Ранее в беседе с газетой взгляд Пригожин назвал Максакову «ведомой» и подчеркнул, что как артиста ее в России ждут. Также он отметил, что певицу и ранее никто из дома не выгонял. «К сожалению, человеческая доля такова, что он не робот и имеет право на ошибки и на то, чтобы оступиться. Поэтому мы должны иметь возможность давать людям шанс и прощать», – заключил продюсер. В конце 2019 года певица рассказала, что в ее жизни был период, когда ей «не хотелось развлекать россиян», но теперь она видит, что отношение начинает улучшаться, поэтому она будет готова выступить на родине после того, как между Россией и Украиной «будет заключено перемирие». В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина 25 января 2021, 09:04

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle. «Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он. Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью». Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он. Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Немецкий политик предупредил Евросоюз о «полном одиночестве» без России 25 января 2021, 02:25 Текст: Елизавета Булкина

Немецкий политик, экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Он призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем. «Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», – передает слова Платцека РИА «Новости». Он считает, что страны Евросоюза не смогут решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России, в частности в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение. «Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», – подчеркнул политик. Платцек подчеркнул, что сейчас следует переосмыслить санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения. Ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Легенду советского автопрома решили продать за 37 млн рублей 25 января 2021, 09:56

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советский автомобиль ЗИЛ-41045 выставили на продажу на auto.ru за 37 млн рублей. По словам владельца, он уверен, что машину, выпущенную в январе 1984 года, заложили в производство в декабре 1982 года для члена Политбюро ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В объявлении указано, что в 1984-1985 годах именно в таком кузове выпустили всего 19 автомобилей этой модели. Хозяин машины заявляет, что купил автомобиль в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ, используя при этом исключительно родные запчасти. Отдельно отмечается, что салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии. Утверждается, что сейчас автомобиль полностью технически исправен, все системы работают в штатном режиме. Заявленный пробег – 52 тыс. километров, но владелец подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около тысячи километров. Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин 25 января 2021, 10:07

Фото: Телеканал ТНТ/YouTube

Текст: Алина Назарова

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в возрасте 41 года, сообщила его директор Мария. «Мне его жена подтвердила», – заявила она в комментарии телеканалу «360». Как сообщает Telegram-канал «112», Шаляпин несколько лет злоупотреблял алкоголем и находился на лечении в клинике. Супруга комика последние несколько дней жила на даче, периодически приезжала к мужу. Именно она обнаружила тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе. На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Проверяется версия о самоубийстве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Александр Шаляпин известен как участник Stand Up Show, а также по ролям в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», и ролям в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины 25 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона. Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – заявил Гордон. Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. В Турции совершено вооруженное нападение на россиян 25 января 2021, 17:01

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости». Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он. Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле. Также источник уточнил, что у подозреваемого уже есть множество судимостей. Между тем турецкие СМИ сообщили, что нападавший потребовал у россиян деньги, и после отказа атаковал их.