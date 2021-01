Названа самая опасная мутация коронавируса В России за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса МОК решил вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио 23 января 2021, 11:15 Текст: Абдулла Шакиров

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начали работу по проведению вакцинации всех спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио. В первую очередь планируется дать вакцину атлетам, проживающих в странах, где национальные программы вакцинации еще действуют. Сотрудники МОК и ВОЗ провели встречи с представителями программы COVAX, направленной на поставку вакцины в развивающиеся страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph. По словам источников, знакомых с содержанием переговоров, вопрос приоритета вакцинации спортсменов в ущерб уязвимым категориям населения не рассматривается. Вместе с тем, планы МОК и ВОЗ могут вызвать недопонимание у международного сообщества, отмечается в сообщении. Как рассказал директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, вакцинация «малых» стран – «серьезная проблема» для МОК, и комитет тесно сотрудничает с COVAX. Источник издания The Times в японском правительстве сообщал, что власти Японии в частном порядке пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио. В октябре 2020 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на 2021 год. При этом название Игр «Токио-2020» сохранили.

Фото: imago-images.de/Reuters

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 22 января 2021, 20:31

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета. Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет 22 января 2021, 13:41

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Белоруссия в 2021 году «на колени не рухнет», заверил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, в развитии страны необходимо учитывать неопределенную ситуацию в мире, связанную в том числе с пандемией коронавируса, а также внешним и внутренним давлением. «Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика – очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии. Заявление прозвучало на встрече главы Белоруссии с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем. Лукашенко считает, что властям надо мобилизовать все, что есть, а потом «браться за что-то новое». «Будем исходить из этого», – добавил он. После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам. Кроме того, в республике ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста. Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд 22 января 2021, 12:42 Текст: Евгения Шестак

Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости». «Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она. Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям. Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом 22 января 2021, 16:28

Фото: EMILIO NARANJO/ЕРА/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус, сообщается на сайте команды. Футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил, что Зинедин Зидан получил положительный результат теста на COVID-19, передает РИА «Новости» сообщение команды. О состоянии 48-летнего французского специалиста не сообщается. Зинедин Зидан считается одним из величайших спортсменов за последние 50 лет. В 2017 году был признан лучшим тренером мира. «Реал Мадрид», проиграв клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» со счетом 1:2, вылетел из Суперкубка Испании. 23 января должен состояться матч между «Реалом» и «Алавесом» в матче 20-го тура чемпионата страны. Ранее сообщалось, что российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V» 22 января 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Будапешт закупит у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, страны договорились о трехэтапном приобретении вакцины. «В первый месяц – 300 тысяч, второй месяц – полмиллиона, и наконец, третий месяц – 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей», – добавил венгерский министр. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что намерен обсудить с главой Газпрома Алексеем Миллером закупку российского газа. «В части, касающейся газа, позиции мои также неплохие, потому что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Миллера», – сказал Сийярто. По данным Газпрома, поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января составили 9,1 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Венгрия увеличила закупку газа почти в четыре раза – на 298,4%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V» 22 января 2021, 19:54 Текст: Евгения Шестак

Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании. «У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен. На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении российской вакцины. «Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее. И Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение управления, что при замене второй инъекции вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен. По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Установлена причина тяжелого течения коронавируса 22 января 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом. Отмечается, что специалисты выявили роль антител-«оборотней», которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature. «В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению», – отметил иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки. Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса. Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний. Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне 23 января 2021, 07:12 Текст: Наталья Ануфриева

Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом, сообщают местные СМИ. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте, они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования, передает ТАСС. Напомним, около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией Байдена, которая состоялась в среду. Сообщалось, что тысячи военнослужащих Нацгвардии были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях. Президент Литвы призвал ЕС поделиться избытком вакцины от COVID -19 с соседями 22 января 2021, 18:30 Текст: Вера Басилая

Избыток вакцин от коронавируса, если он образуется после проведения массовой вакцинации в Евросоюзе, должен быть незамедлительно передан соседним с сообществом странам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если после массовых прививок будет хотя бы малейший остаток вакцины, мы (государства ЕС - прим. ВЗГЛЯД) должны будем развернуться лицом к нашим соседям и помочь им в решении проблемы», – цитирует ТАСС литовского президента. По словам Науседы, во время проходившего в четверг саммита ЕС по коронавирусу руководство сообщества и лидеры стран-членов «единодушно согласились» с такой постановкой вопроса. Там же президент Литвы снова призвал коллег по сообществу создать механизм помощи в обеспечении вакциной соседних с Евросоюзом стран. Литва 6 января выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) в обеспечении вакциной. Как заявил тогда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, безопасность ЕС от распространения инфекции не будет гарантирована до тех пор, пока не будут защищены все его соседи, в том числе и на востоке. Между тем, в той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, ограничение передвижения между регионами. Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer 22 января 2021, 15:31 Текст: Абдулла Шакиров

Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщило национальное агентство по безопасности медикаментов республики. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек, говорится на сайте агентства. Как уточняется в сообщении, умершими после прививки вакциной оказались пожилые люди с хроническими заболеваниями, проживающие в домах престарелых. При этом агентство отмечает, что нет никаких оснований полагать, что их смерть как-то связана с вакцинацией. Также сообщается, что побочных эффектов от вакцины Moderna зафиксировано не было. В середине января во Франции был зафиксирован один случай побочной реакции аллергического характера без серьезных последствий на вакцину Pfizer/BioNTech. Ранее в Финляндии зафиксировали более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, а после прививки этим препаратом в Эстонии скончались два пожилых человека. Путин обсудил с главой Евросовета борьбу с пандемией 22 января 2021, 14:41 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в пятницу провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе телефонного разговора обсуждалась, в частности, важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении Совета ЕС. «В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», – передает ТАСС текст сообщения. «Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении по итогам переговоров на сайте Кремля. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Врачи дали советы по режиму самоизоляции пожилым москвичам 22 января 2021, 15:07 Текст: Ольга Никитина

Врачи дали советы москвичам в связи с продлением в столице действия ограничительных мер по коронавирусу для людей старше 65 лет. Они, в частности, напомнили, что сейчас решение проблемы COVID-19 уже появилось – в России есть препарат, способный остановить пандемию. «Конечно, психологически очень сложно находиться в домашнем режиме, но умереть от коронавирусной инфекции еще опаснее. А чем старше человек, тем выше риск заражения. Но свет в конце туннеля виден. Вакцина есть. Она очень хорошая, дает стопроцентную защиту от тяжелого течения заболевания. Уже понятно, что скоро и для людей старшего возраста режим самоизоляции закончится», – сказала «Вечерней Москве» основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Врач призвала пожилых и людей с хроническими заболеваниями, если они еще не сделали прививку, не посещать общественные места с большим скоплением людей, торговые центры и пользоваться общественным транспортом, а также призвала их меньше посещать магазины. Однако выходить на улицу для небольших прогулок в местах, где нет людей, иногда все-таки нужно, отметила специалист. В свою очередь врач ЛФК Александр Шишонин посоветовал полностью не исключать прогулки на свежем воздухе. Повысить иммунитет, по его словам, можно даже в режиме самоизоляции. «Когда человек сидит дома, у него постоянно включен телевизор, в руках газета, книжка или телефон. Шея затекает, нарушается кровоток мозга. Поэтому еще нужна гимнастика для шеи для восстановления кровотока. Нужны также дыхательные упражнения. Их суть в применении принципов диафрагмального дыхания», – сказал медик. Кроме того, он посоветовал улучшать микроциркуляцию. Лучший способ для этого в домашних условиях – контрастный душ по утрам: сначала моетесь под теплой водой, а потом на протяжении 15-30 секунд обливаетесь холодной. Оба специалиста также советуют регулярно проветривать квартиру и не забывать о влажности воздуха. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что введенный из-за распространения коронавируса домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается. При этом московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования переходят на стандартный режим работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала. ЕК разрешила Венгрии приобрести «Спутник V» 22 января 2021, 14:54 Текст: Ольга Никитина

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. «Если страна – член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», – приводит его слова ТАСС. Так Де Кеерсмакер ответил на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата. Де Кеерсмакер отметил, что Европа хочет «создать вместе со странами Евросоюза очень разнообразный и обширный портфель вакцин». «В этом контексте страны могут проводить параллельные переговоры с производителями, с которыми у Евросоюза не подписан общий контракт на поставки вакцин (российскими и китайскими – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил он. В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о переговорах Германии с Россией о содействии в сертификации российской вакцины в ЕС, заявил: «Еврокомиссия выступает как инвестор – мы вкладываем деньги в [западные] компании, которые производят вакцины в Европе, создавая рабочие места в Европе. Это совершенно не означает, что другие производители со всего мира не могут обратиться в ЕМА, после чего должна пройти полная процедура. Производитель должен предоставить ЕМА полную информацию о своей вакцине, чтобы получить разрешение на ее применение на европейском рынке». Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев. Вакцинация вне очереди чиновников и главы Генштаба вызвала громкий скандал в Испании 22 января 2021, 17:41 Текст: Абдулла Шакиров

Чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба страны получили вакцину от коронавируса вне очереди, что спровоцировало громкий скандал. Среди нарушивших график вакцинации числятся несколько десятков человек – мэры небольших городов, члены городских собраний и военные. Минздрав Испании установил, что в первую очередь вакцинацию должны пройти пациенты домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, затем медики, работающие с больными COVID-19, позже остальные медицинские работники и обслуживающий персонал больниц, а затем люди старше 80 лет. В пятницу выяснилось, что прививки сделали высокопоставленные военные Генштаба, включая его начальника – генерала Мигеля Анхеля Вильярройю, передает РИА «Новости». Как заявили представители Генштаба, минздрав направил вооруженным силам вакцину, определенная доля которой поступила в Генштаб для вакцинации медиков и военных, отправляющихся за границу для участия в операциях, а также некоторых членов командования. Из местных СМИ о вакцинации вне очереди узнала министр обороны Испании Маргарита Роблес, после чего распорядилась предоставить ей отчет. Тем временем после скандала, связанного с получением политиками вакцины вне очереди, ушел в отставку советник по здравоохранению правительства Мурсии Мануэль Вильегас. Сообщается, что препарат получил он сам, а также его жена сотрудники его департамента. При этом Вильгеас виновным себя не считает. Кроме того, уволились главврачи двух больниц в Басконии, еще несколько чиновников подали в отставку в Кордове, Сарагосе, на Балеарских островах и других регионах королевства. Между тем мэр муниципалитета Рафельбуньоль в автономном сообществе Валенсия Фран Лопес, привившийся в доме престарелых объяснил, что таким образом он хотел показать пример и заверить жителей, что доз хватает на всех. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья раскритиковал политиков и военных, а председатель правительства Валенсии Шимо Пуч предложил лишить нарушителей второй прививки. В свою очередь бывший лидер партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что политики должны получать вакцину одними из первых. По его словам, они подадут пример населению страны, а Испания получит руководителей с иммунитетом, «доступных 24 часа 365 дней во время эпидемии». Отмечается, что в настоящее время Испания с населением 47 млн человек получила 1,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNtech и 35 тыс. – Moderna. Прививку сделали 1,1 млн человек. С начала пандемии в королевстве выявили 2,46 млн случаев коронавируса, из них более 55 тыс. летальные.