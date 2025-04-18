Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
Китай и Камбоджа договорились препятствовать ядерной гонке в Азии
Китай и Камбоджа осудили распространение ядерного оружия и ракет в Азии
Пекин и Пномпень отметили важность стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против гонки вооружений в совместном заявлении по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Камбоджу.
Пекин и Пномпень выступили против распространения ядерного оружия и размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе в совместном заявлении, опубликованном после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Камбоджу, передает Xinhua.
В документе подчеркивается значимость поддержания мира и стабильности в регионе, а также противодействие созданию блоковой конфронтации и формированию закрытых группировок.
Китай и Камбоджа решительно выступили против торгового протекционизма и подтвердили приверженность многосторонней торговой системе, основанной на Всемирной торговой организации (ВТО)
«Стороны также выступили против распространения ядерного оружия и размещения ракет, полагая, что это спровоцирует гонку вооружений и поставит под угрозу мир и стабильность в регионе», – отмечается в соглашении.
Пекин и Пномпень согласились содействовать построению Азиатско-Тихоокеанского сообщества с общим будущим и вносить больший вклад в стабильность и процветание региона.
Председатель Китая Си Цзиньпин начал турне по Юго-Восточной Азии и 17 апреля прибыл в Камбоджу с двухдневным государственным визитом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.
Кроме того, новая тарифная политика администрации Трампа позволит Китаю стать важным экономическим игроком в Юго-Восточной Азии, создавая альтернативу США. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин уже начал турне по Юго-Восточной Азии, посетив Вьетнам, Малайзию и Камбоджу.