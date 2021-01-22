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Сенат утвердил считающего Россию «реальной угрозой» Ллойда Остина на пост главы Пентагона
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Сенат США утвердил отставного американского генерала Ллойда Остина на пост министра обороны. Кандидатуру Остина выдвинул новый президент страны Джозеф Байден.
Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, находящихся в отставке менее семи лет, нужно специальное разрешение Конгресса. Остин ушел в отставку в 2016 году, в четверг его кандидатуру поддержал профильный комитет Сената, передает РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении, если Остина утвердят, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона. Из биографии генерала известно, что он служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, а в 2010 году был назначен главнокомандующим вооруженными силами США в Ираке, курируя постепенный вывод войск из арабской республики. В 2013 – 2016 годах руководил Центральным командованием ВС США и участвовал в разработке стратегии Вашингтона в борьбе против «Исламского государства*».
Ранее Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил объявил Россию «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. Он также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе, поддержал поставки американского оружия Украине, а также обвинил Россию в наращивании военной мощи и «агрессивном поведении в Арктике и во всем мире». При этом Остин выступил в поддержку продления СНВ-3.
В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена
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Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.
«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.
Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.
В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Псаки перечислила первые 15 указов президента Байдена
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Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена и рассказала о подписанных им первых 15 указах.
«Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношения масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате.
Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома.
Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.
«Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».
Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.
Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена
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Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.
Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
Эксперт: Первые указы Байдена направлены против наследия Трампа
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«Введенные меры направлены на отмену наследия Трампа и бьют по традиционной базе республиканцев, энергетике и автопрому», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя первые 15 указов, подписанные новым президентом США Джозефом Байденом.
«Основное направление в первых указах Джо Байдена – отмена наследия экс-главы США Дональда Трампа. Новые меры бьют по энергетике и помогают нелегальным мигрантам. Что касается помощи самим американцам – все не так хорошо», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы Джен Псаки провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома и рассказала о первых 15 указах президента Байдена.
Документы, в числе прочего, отменяли решения предыдущего президента Трампа. США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим ЧП на американо-мексиканской границе и отменяется финансирование строительства стены, снимается запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда мусульманских стран.
Обращают на себя внимание экономическая и миграционная часть пакета указов, отметил Дробницкий. «В плане экономики больше всего досталось энергетике и автопрому – тому, что составляет экономическую базу республиканцев. Новый президент отменил послабления по экологическим нормам для автомобилей, введенные Трампом. Во многом это коснется любимых автомобилей глубинки, где живут республиканские избиратели», – отметил политолог.
«Кроме того, Байден остановил строительство трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Также приостановлено бурение на арктическом шельфе. Это удар по традиционному энергетическому сектору. Он считается республиканским», – пояснил собеседник.
Говоря о миграции, американист отметил, что избранный глава США возобновил программу DACA для нелегальных мигрантов, которые прибыли несовершеннолетними на территорию США. Им будет предложен путь гражданства, возможно, достаточно быстрый, полагает Дробницкий.
«Прекращены соответствующие депортации. Кроме того, в переписи населения для расчета избирательных округов теперь будут также учитываться нелегальные мигранты, живущие на территории этих округов. Это беспрецедентный ход, – подчеркнул эксперт. – Если Обама пытался это сделать аккуратно и подспудно, то Байден – открыто и напрямую».
Политолог напомнил, что также Байден отменил указ о запрете на въезд на территорию США людей из семи стран, признанных наиболее опасными с точки зрения террористической угрозы. «На самом же деле, проверка людей из этих стран была уже налажена, поэтому это больше символический ход, – убежден американист. – А вот перепись нелегальных мигрантов – это серьезно. А шаг к предоставлению им гражданства – это в итоге как минимум 11-12 млн человек – избирателей, лояльных Демократической партии.
В среду Байден вступил в должность 46-го президента США, приняв присягу в оцепленном военными Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД анализировала первые решения нового американского лидера и ближайшие перспективы отношений Соединенных Штатов и России.
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Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире.
«Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в заявлении генсека ООН. – Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX («Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», – полагают в ООН.
Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», – отмечается в сообщении.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.
Байден вернул США в Парижское соглашение по климату
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
«Это первые из многих документов. Думаю, нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно. Как мы ранее заявляли, мы подпишем ряд исполнительных указов в течение нескольких дней. Я начну сегодня [с борьбы] с вызванным коронавирусом кризисом, наряду с экономическим и кризисом в области климата», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время церемонии подписания исполнительного указа в Белом доме. «Я подписываю документ о возвращении к Парижскому соглашению по климату», – сказал Байден.
Глава Белого дома коснулся темы климата также на виртуальной церемонии приведения к присяге ряда чиновников новой американской администрации. «У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю», – заявил Байден.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В начале января Москва заявила о готовности к диалогу с США по теме климата.
Напомним, 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».
Байден убрал из Овального кабинета красную кнопку для вызова официанта с колой
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Президент США Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой, сообщает агентство Associated Press.
Помимо того, что со стола в Овальном кабинете исчезла кнопка, после прихода туда Байдена произошли еще некоторые изменения. Так, наиболее яркой переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы в этом кабинете Трампа ковер был светлым, с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.
Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».
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Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.
«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.
Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Кремль отреагировал на поручение Байдена провести расследование против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поручении нового главы американского государства Джо Байдена рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
«Мы не можем комментировать поручения президента США, если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, пресс-служба должна будет ее предоставить. Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского «вмешательства» были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что относительно «сюжета по Афганистану» ранее уже звучали заявления представителей американских спецслужб «о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить». «Это то, что мы слышали ранее, это были официальные заявления», – подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
В МИД России заявили, что попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, и сравнили такое поручение с «поиском блох».
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, для контактов должны созреть предпосылки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, пока предпосылок для такой встречи нет, на сегодняшний день никакой подготовки не стоит на повестке дня.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации.
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.
Между тем бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
Москва сочла тему «сговора» России с талибами «поиском блох»
Попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Почему [эта тема вновь стала актуальной] я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что попытки найти доказательства подобной «связи» «успешными не будут». «Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
Напомним, еще в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». 45-й президент США Дональд Трамп заявлял, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.
В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана.
Бойцов Нацгвардии США переселили из Капитолия на автопарковку
Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированные в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях, пишет Politico.
По словам одного из гвардейцев, подразделению, которое в перерывах между 12-часовыми сменами отдыхало в корпусе Сената имени политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), был отдан приказ покинуть здание. Теперь группа из 5 тыс. бойцов проводит перерывы на соседней крытой парковке, где нет интернета, лишь одна электрическая розетка и один туалет. Издание также опубликовало снимки, на которых можно видеть, как военные отдыхают прямо на полу на автопаровке.
«Еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в угол гаража. Есть ощущение, что нас чудовищно предали», – цитирует издание Politico слова одного из бойцов.
После публикации материала в ситуацию вмешались сенаторы. Так, сенатор Тэмми Дакворт заявила, что «сделала несколько звонков и была проинформирована о том, что охрана Капитолия извинилась перед гвардейцами, и им будет разрешено вернуться на территорию Капитолия». Позже источник в Национальной гвардии США подтвердил, что ситуация разрешилась и всем войскам было приказано вернуться с автопарковок в Капитолий.
Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка, передает ТАСС.
Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.
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