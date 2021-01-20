Кандидат в шефы Пентагона объявил Россию «реальной угрозой» для США

Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия будет оставаться «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед.

«Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой [для Соединенных Штатов] на годы вперед, пользуясь открытостью США и вбивая клинья между США и их партнерами в попытке ослабить авторитет и репутацию США», – приводит слова Остина ТАСС.

«Россия угрожала демократическим процессам США и оказывала злонамеренное влияние на мировой сцене. Действуя ниже порога вооруженного конфликта, Россия продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций», – считает кандидат на должность главы американского оборонного ведомства.

Кандидат на пост главы Пентагона также выразил мнение, что Европе якобы потенциально угрожают возможные усилия России «по подрыву европейской безопасности» в сочетании с последней модернизацией российских вооруженных сил, в том числе ядерных.

«В [зоне ответственности] Европейского командования Вооруженных сил США наибольший военный риск связан с агрессивным поведением России, направленным на подрыв европейской безопасности, в сочетании с ее военной модернизацией», – утверждается в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета Сената по делам ВС США.

По его словам, речь идет о крылатых ракетах дальнего действия, подводных возможностях ВС России, ее киберпотенциале, «а также разработке и развертывании так называемых новых ядерных систем и большом и разнообразном арсенале нестратегического ядерного оружия».

В случае своего утверждения Остин пообещал более детально изучить вопрос безопасности в Европе и при необходимости принять соответствующие решения.

Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США назвал Россию «неотложным вызовом».

Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.

В декабре минувшего года министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия сотрудничества России с будущей американской администрацией.