Названы условия сотрудничества России с будущей администрацией США

Россия будет сотрудничать с будущей американской администрацией исключительно на принципах честности, взаимоуважения и равноправия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров напомнил в интервью международному информационному агентству «Казинформ» слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва «спокойно, в рабочем порядке», анализирует происходящее в США, примет «любое решение американского народа» и будет «работать с любой администрацией».

«Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», – подчеркнул министр.

По его словам, Москва, «с этой точки зрения», вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений.

Россия также готова к любому варианту развития событий в мире после подведения итогов президентских выборов в США.

«Исходим из того, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий», – сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможный приход администрации Джозефа Байдена в США скажется на обстановке в мире.

Глава МИД России также вновь отметил, что, судя по сделанным заявлениям Байдена, его внешняя политика будет больше похожа на ту, которую «продвигал в свое время (экс-президент США) Барак Обама».

Напомним, 3 ноября в США состоялись выборы президента. 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам он провозгласил себя «избранным руководителем» США.

Действующий глава американского государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение и намерен дойти до Верховного суда США.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, чего стоит ждать России от прихода Байдена.