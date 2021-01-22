Финское правительство рассказало об ошибках во время пандемии

Правительство Финляндии опубликовало отчет, выполненный консалтинговой компанией Deloitte, об управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В нем проанализированы недостатки в работе чиновников, министерств и ведомств страны.

В ходе исследования проводились личные интервью с членами правительства, высокопоставленными должностными лицами, членами координационной группы по управлению кризисом в пандемию, канцлерами и членами парламента, передает РИА «Новости».

«Согласно отчету, были недостатки в координации и развитии коммуникаций, информационного потока в правительстве между административными ветвями. Организация по борьбе с кризисом должна действовать быстрее. Необходимы четкие модели управления и организации, которые можно было бы применять в кризисных ситуациях без значительных структурных изменений», – говорится в отчете.

Отмечается, что финским властям необходимо развивать межведомственное сотрудничество, обмен информацией между правительством и внешними организациями, международное сотрудничество и сотрудничество с частным сектором.

«Такой кризис, как пандемия, не был хорошо подготовлен. Уроки, извлеченные из предыдущих кризисов, имели лишь ограниченное применение. Важно выявлять различные кризисы и готовиться к ним как можно более комплексно», – говорится в исследовании.

При этом общая оценка опрошенных лиц показала, что финский кабмин весной 2020 года в целом действовал правильно. «Общение с гражданами было одним из самых больших успехов весной. Оно было в основном ясным, фактическим и прозрачным. Коммуникация привлекла внимание общественности к серьезности кризиса, что, по оценкам, оказало серьезное влияние на борьбу с эпидемией», – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Финляндии выявлено 41 тыс. 565 случаев коронавируса, умерли 632 человека. В стране проводится вакцинация препаратом производства Pfizer/BioNTech, при этом выявлены серьезные побочные эффекты этой прививки.