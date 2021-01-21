Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве

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21 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
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За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...
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Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...
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НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

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Пора раздать ковид-паспорта

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
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    Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве

    21 января 2021, 17:48

    Текст: Вера Басилая

    Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

    Федор Емельяненко попал  в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.

    Емельяненко –  четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам –  ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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    Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса

    21 января 2021, 10:03

    Текст: Алина Назарова

    Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.

    Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.

    «Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».

    Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.

    На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.

    Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.

    На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.

    Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.

    Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».

    В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.

    18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

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    Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких

    20 января 2021, 20:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Псковской областной больнице медики спасли пациента с COVID-19, легкие которого были поражены на 90%, об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с заболеванием.

    «Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.

    Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.

    Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.

    Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».

    Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.

     «Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.

    Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.

    Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.

    Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».

    Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.

    Коментарии (9)

    Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС

    21 января 2021, 15:20

    Текст: Алина Назарова

    Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).

    «Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», – сказала канцлер, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.

    Кроме того, Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.

    В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. 

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    Первый пациент умер в Германии после повторного заражения COVID-19

    20 января 2021, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Житель Германии в возрасте 73 лет умер после повторного заражения коронавирусом, сообщила Suddeutsche Zeitung.

    Как отмечает издание, это первый в Германии случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, в первый раз мужчина инфицировался в апреле 2020 года. В декабре его тест на коронавирус снова показал положительный результат. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом. Пациент умер 11 января от «вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью».Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации, передает ТАСС.

    Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В минувшую пятницу Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.

    В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. 9 января канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.

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    Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19

    21 января 2021, 14:11

    Текст: Евгения Шестак

    Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова.

    «Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову.

    По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее.

    Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».

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    Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии

    21 января 2021, 15:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», передает ТАСС.

    Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.

    До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

    В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.

    Коментарии (11)

    Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»

    21 января 2021, 13:15

    Текст: Алина Назарова

    Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

    «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».

    Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

    «Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

    В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. 

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    Коментарии (6)

    Новый антирекорд по смертям за сутки от COVID-19 установили в Британии

    20 января 2021, 20:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Британии зафиксировали рекордный прирост числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки, он составил 1820 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

    Число инфицированных с подтвержденным диагнозом за последние сутки в Британии составило 38 тыс. 905 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные британского ведомства.

    Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.

    Предыдущий антирекорд прироста смертей за сутки в Британии был установлен днем ранее, во вторник. Также Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за предыдущую неделю рекордные 93 тыс. случаев смерти от коронавируса.

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    Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию

    21 января 2021, 15:48

    Текст: Евгения Шестак

    Россия планирует начать небольшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию уже в феврале, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

    Ранее СМИ со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит в четверг Москву для обсуждения вакцины от коронавируса. 

    Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». 

    В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

    В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. 

    Коментарии (4)

    В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V»

    20 января 2021, 18:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить применение вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

    Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

    Ранее сообщалось, что европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.

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    Постпред России при ЕС не исключил регистрацию «Спутник V» в Европе

    20 января 2021, 22:22

    Текст: Антон Никитин

    Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

    «Я думаю, что это вполне возможно. Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

    Постпред России при ЕС призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. «Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, – пояснил Чижов в эфире телеканала «Россия-24». – Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена».

    Ранее в среду Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало применение «Спутник V».

    Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

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    ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»

    21 января 2021, 17:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.

    Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.

    До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

    В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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    Использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет одобрили в Аргентине

    20 января 2021, 19:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет.

    «Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» (Gam-COVID-Vac), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому Национальное управление рекомендует министерству здравоохранения использовать ее в упомянутой возрастной группе», – передает заявление ведомства ТАСС.

    Использование вакцины для лиц 60+ одобрено в Аргентине на основе документов, предоставленных российской стороной. Теперь аргентинское министерство здравоохранения должно подтвердить, что разрешает начать вакцинацию этой возрастной группы.

    Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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    Найден новый путь попадания коронавируса в легкие

    21 января 2021, 09:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи из Китая обнаружили новый белок, с помощью которого коронавирус попадает в клетки легких и бронхов.

    Основным путем распространения вируса в организме считают белок АСЕ2. Однако результаты проведенного исследования продемонстрировали, что его экспрессия куда выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях, сообщает телеканал «Звезда». В последних, как оказалось, гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Детали открытия опубликовало издание Cell Research.

    В ходе исследования ученые отобрали 22 белка и замерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи. По результатам стало очевидно, что AXL в сравнении с ACE2 показывает избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению коронавируса в клетки.

    Авторы исследования считают, что его результаты показывают неотъемлемую роль AXL в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека.

    В апреле международная группа ученых, участвующая в инициативе по исследованию генома человека Human Cell Atlas Lung Biological Network, установила два типа клеток в носу человека, содержащих наиболее высокую концентрацию белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых вирус SARS-CoV-2 попадает в организм.

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    Названо преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами

    21 января 2021, 09:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала.

    Сала заявил, что «нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода)», и «это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше», передает РИА «Новости».

    «Кроме того, это инновационный результат», – добавил эксперт.

    Напомним, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V».

    В его состав вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

    Ранее в Германии признали преимущество российской вакцины от COVID-19.

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