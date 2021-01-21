В Госдуме поддержали проект о «гаражной амнистии»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о гаражной амнистии», сообщили в пресс-службе комитета.

В комитете сообщили, что было рекомендовано «принять в первом чтении законопроект о гаражной амнистии», передает РИА «Новости».

Законопроект, внесенный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, разработан для создания правовых условий по оформлению прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи.

Он позволит гражданам без сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Вместе с этим определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

При этом граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ).

Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ.

Ранее данную инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что и сам когда-то не смог удержать свое место для машины.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что также считает, что данный законопроект нужно было вводить гораздо раньше, а теперь это выглядит крайне несправедливо.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что считает законопроект о «гаражной амнистии» запоздалым.