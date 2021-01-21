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Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19
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Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова.
«Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову.
По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее.
Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева
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Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.
Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости».
На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.
Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане.
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Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.
Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева
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Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну.
«А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель».
Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды».
«Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер.
Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна.
«Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении.
Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа».
Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех выявленных штаммов COVID
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил разработчик препарата.
Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Италия собралась подать в суд против Pfizer
Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ.
Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС.
Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины.
Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.
Объявлено о сохранении иммунитета у привитых «Спутником V» на протяжении девяти месяцев
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Иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется на протяжении уже девяти месяцев, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.
«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили», – сказал он.
Он добавил, что уровень антител IgG у вакцинированных против коронавируса выше, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятное объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию
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Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива.
«Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», – написал Кива в Telegram-канале.
Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц, передает РИА «Новости».
Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.
Украинский эксперт объяснил конфликт блогерши из Киева и офицера ВСУ из-за России
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«Это поступок очень мужественный и смелый. В нем отразился гражданский протест против нового витка национализма, который окончательно переформатирует страну в огромную «Антироссию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал разгоревшийся конфликт между офицером ВСУ и блогершей из Киева, в котором та между Украиной и Россией выбирает Россию.
«Этим поступком девушка-блогер фактически подставила себя и под возможные репрессии со стороны государства, и под издевательства со стороны упоротых полумилитарных патриотов, которые сейчас находятся на службе у украинских властей. Конечно, в этом есть определенное геройство», – добавил политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok. Пользовательница этой соцсети с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром.
На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана позором украинской армии, который воюет с мирным населением и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.
Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане.
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Скачко допускает, что видео киевской блогерши было опубликовано в том числе и ради банального хайпа в социальных сетях. «Да, сейчас ради лайка в Сети люди готовы сделать все что угодно. Но ведь, извините, ради хайпа интернету показывают свои голые гениталии. А это видео с учетом сложившейся исторической, культурной, психологической, идеологической ситуации на Украине было настоящим поступком, обладало явным политическим подтекстом, поэтому хайп от него ей только в плюс», – считает Скачко.
По мнению политолога, опубликованный видеоролик стал свидетельством общественных настроений, он показывает и невысокую оценку украинским обществом собственных вооруженных сил. «Более того, армия Украины сама себя оценивает невысоко. Все, кроме штатных патриотов-пропагандистов и агитаторов, прекрасно понимают, что ВСУ Украины сегодня – это лишь место обогащения генералитета из числа «ястребов войны». Армия уже давно стала служить для заработка людей, которые потеряли смысл жизни в обычном обществе. А такие вооруженные силы без войны очень легко превращаются в мародеров и тупое военизированное стадо», – заключил Скачко.
Блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца» с формулировкой «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины». В ответ на «провокационный» ролик в украинских соцсетях стали появляться видео с критикой «российских оккупантов».
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ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным
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Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде считает, что не стоит называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.
«Я считаю, что сейчас конфликт в Донбассе точно не является замороженным. Ведь трехсторонняя контактная группа или «нормандский формат» до сих пор действуют, пытаются найти его решение», – сказала Линде в интервью изданию «Европейская правда».
Линде подчеркнула, что если признать конфликт замороженным, это будет означать, что Украина сдалась. «Это будет значить, что вы не видите возможности решить эту проблему», – отметила руководитель ОБСЕ.
По ее мнению, Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом никогда не следует применять силу в решении конфликта, «потому что силой не установить мир».
Также дипломат добавила, что Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом возвращать контроль над землями Украине не нужно силовыми методами. По ее словам, это не даст установить устойчивый мир в Донбассе.
Ранее народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена.
Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы»
Украинский военный эксперт, писатель Валентин Бадрак выразил мнение, что Киеву следует тратить на перевооружение армии по 3-4 млрд долларов, чтобы «показывать Кремлю зубы».
По мнению Бадрака, обозначенная сумма – это «минимум». «Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», – приводит слова Бадрака РИА «Новости».
Он отметил, что если бы Киеву хватило «политической воли», то можно было бы создать ракеты дальностью до 1,5 тыс. километров. «И можно [бы] было достать до Кремля ракетой», – заявил Бадрак в эфире Apostrophe TV. По его словам, наличие таких ракет позволит Украине изменить риторику переговоров с Россией.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов». Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле 2020 года заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID
Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС.
Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 56% сказали, что отказались бы.
Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов.
По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса.
Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого года – 57%).
При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%).
Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
В СПЧ заявили о необходимости взаимного признания вакцин от COVID между Россией и Европой
Должна вестись серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой, чтобы открыть границы между странами, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Очень важно признание нашей вакцины «Спутника», другие вакцины на подходе. Возможно взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы – их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния», – передает его слова РИА «Новости».
Фадеев отметил вероятность того, что для пересечения границ могут понадобиться какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.
Сам глава СПЧ уже сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».
«Да (сделал прививку). Только один укол – там же два укола надо сделать – я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили – уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно», – рассказал Фадеев.
Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.
Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса
Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.
Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.
«Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».
Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.
На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.
Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.
На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.
Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.
Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».
В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов
Введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – приводит его слова РИА «Новости».
Фадеев отметил, что тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность.
«Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений – по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве», – добавил глава СПЧ.
Он отметил, что, если кто-то хочет вводить ковид-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что их введение и ограничения, связанные с ними, будут эффективны для людей. «В любом случае, даже если речь идет о поощрении (тех, кто вакцинировался), тем более если речь идет о каких-то ограничениях для здоровых людей, на мой взгляд, здесь идет деление на «правильных» и «неправильных». Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории, нам наоборот нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – уточнил он, добавив, что ковид-паспорта вряд ли решат проблему, связанную с пренебрежением некоторыми гражданами опасностью этого заболевания.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.
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Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких
В Псковской областной больнице медики спасли пациента с COVID-19, легкие которого были поражены на 90%, об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с заболеванием.
«Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.
Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.
Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.
Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».
Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.
«Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.
Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.
Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.
Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».
Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.
Нидерланды собрались ввести комендантский час из-за COVID-19
Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20.30 по 04.30 по местному времени (22.30 – 06.30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак, передает РИА «Новости».
Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу.
Напомним, в декабре в Нидерландах первый человек заболел «британским» штаммом коронавируса, который на 70% заразнее обычного.