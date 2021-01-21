В ОП РФ поддержали решение ЦИК о наращивании числа видеокамер на избирательных участках

Координационный совет Общественной палаты по общественному контролю за голосованием полностью поддерживает недавнее решение ЦИК о наращивании видеонаблюдения на выборах в Госдуму в 2021 году, заявил газете ВЗГЛЯД председатель совета Максим Григорьев.

«Напомню, что Общественная палата РФ на протяжении последних лет не просто отстаивала, но и выдвигала все меры по обеспечению прозрачности, в том числе и видеонаблюдение. На целом ряде прошлых выборах в Ситуационном центре ОП РФ мы специально проверяли, чтобы камеры были правильно установлены и работали все время», – отметил Григорьев.

«Другое дело, что не везде есть технические возможности для онлайн-видеонаблюдения, есть удаленные участки, далекие села и т.д. Но стремиться к этому необходимо и это стремление мы полностью поддерживаем», – добавил он.

Ранее в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщила, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года. Там отметили, что видеонаблюдение будет работать «в течение всего времени голосования круглосуточно и во время подсчета голосов». Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения, трансляцию изображения в интернете, а также хранение видеозаписей будет осуществлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).