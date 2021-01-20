Абхазия объяснила отказ выдать России убийц Япончика

Абхазия не может выдать российской стороне своих граждан, которых осудили в России за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в генпрокуратуре республики.

В пресс-службе абхазской генпрокуратуры пояснили, что им поступил запрос из Генпрокуратуры России о правовой помощи в уголовном деле по факту убийства Япончика, в соответствии с которым в республике проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

«Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что конституцией республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», – добавили в надзорном ведомстве Абхазии.

Там добавили, что в соответствии с УПК республики и межгосударственным договором с Россией указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае поступления из российских компетентных органов соответствующих материалов уголовного дела.

Напомним, суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика. По данным СК, у Астамура Бутбы и Нугзара Папава есть двойное гражданство – России и республики Абхазия.

По версии следствия, Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине. «Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – указали в СК.

Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо).

В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.